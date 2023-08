Seria A do ta hapë sonte sezonin 2023/24.

Në program për ditën e sotme janë katër ndeshje, shkruan IndeksOnline.

Kampioni në fuqi, Napoli do ta fillojë mbrojtjen e titullit në udhëtim ndaj Frosinones me fillim nga ora 18:30.

Në të njëjtin orar do të luhet edhe ndeshja mes Empolit dhe Veronës.

Në mbrëmje me fillim nga ora 20:45, Interi do të jetë nikoqire e Monzas, ndërsa përballja tjetër luhet me rivaleve lokal, Genoas dhe Fiorentinës./