Sot hedhet shorti i Botërorit, Kosova e Shqipëria mësojnë rivalët nëse kualifikohen

Sot hedhet shorti i Kupës së Botës 2026, e cila për herë të parë do të mbahet në tri shtetet: Amerikë, Kanada dhe Meksikë.
Për herë të parë, në një short të tillë do të përmendet Kosova dhe Shqipëria – pasi dy kombëtaret shqiptare do të luajnë në play-off.
42 shtete deri tani kanë siguruar pjesëmarrjen në kompeticionin më madhor të futbollit, kurse gjashtë prej tyre pritet të konfirmohen në muajin mars të vitit të ardhshëm.
Shorti hedhet sot nga ora 18:00 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kujtojmë që Kosova luan në play-off ndaj Sllovakisë dhe në rast se fiton, e pret në shtëpi fituesin e ndeshjes Rumani – Turqi.
Kurse Shqipëria do të luajë ndaj Polonisë dhe ndaj fituesit të ndeshjes Suedi – Ukrainë.