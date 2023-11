Mësova qysh si fëmijë se historitë e popujve janë shkruar me laps, ndërsa sot mësova se historia yte do shkruhet me gjak!

Më thanë: natën e mirë!

U thash: si mund të pushoj të bie në gjum të thellë,

kur zëri i fëmijëve para sysh më del!?

Thanë që gjitha rrjetet janë shkëputur,

Thuaju: qe rrjeti i qiellit nuk prishet asnjëherë.

Thanë: ata nuk kanë rival, janë shumë të fortë ushtarakisht.

Themi: Ya Allah, ya Muxhib thërrasim me bindje, me armën më të fuqishme “lutjen” e cila ngritet mbi bombat dhe raketat e tyre.

Thanë: nuk u ndihmon askush,

Thuaju: ” Hasbunallah we ni’mel wekil” ( Na mjafton Allahu, Ai është mbrojtësi më i mirë )

Emine Bajrami