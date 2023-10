Këtë e dinë edhe hebrenjtë që e kanë ngritur zërin kundër gjenocidit në Gazë.

Siç duket këtë nuk e kanë kuptuar vetëm ‘izraelitët’ shqiptarë, të cilët nuk i turpërohen as shurdhërisë, as verbërisë së vet, e që i pengon të dëgjojnë piskamën e fëmijëve palestinezë dhe të shohin se si Gaza ujitet me gjakun e pafajësisë fëmijërore.

Sa e mjerueshme është të jetosh në kohë kur pakësohet raca Njerëzore dhe kur nuk ka kush të turpërohet!”

Nga: Kim Mehmeti