Sot protestojnë punëtorët e KEK-ut, kërkesat janë të qarta

Punëtoret e Korporatës Energjetike të Kosovës sot do të mbajnë protestë, përpara zyreve qendrore të KEK-ut.
Protesta është njoftuar të fillojë në orën 11:00, raporton IndeksOnline.
Sipas Sindikatës së Re të KEK-ut, protesta organizohet si pasojë e mosrealizimit të kërkesave legjitime të punëtorëve nga menaxhmenti dhe institucionet përgjegjëse.
Nga Sindikata pohojnë se ka pasur dialog dhe njoftime të vazhdueshme sindikale mbi kërkesat e punëtorëve.
“Pa punëtor nuk ka energji. Pa dinjitet nuk ka KEK” thuhet në njoftim.