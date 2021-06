Sot zhvillohen ndeshjet e fundit të Grupit B dhe C në Euro 2020

Sot zhvillohen ndeshjet e raundit të tretë të grupeve B dhe C.

Në program për ditën e sotme janë ndeshjet e Grupit B dhe C, raporton lajmi.net.

Nga ora 18:00 zhvillohen ndeshjet e Grupit C, Holanda që e ka siguruar kualifikimin do përballet me Maqedoninë që tashmë është eliminuar nga Kampionati Evropian.

Ndeshja tjetër e Grupit C zhvillohet mes Ukrainës dhe Austrisë, të dyja skuadrat synojnë fitore që ta sigurojnë vendin e dytë dhe kualifikimin në fazën tjetër.

Nga ora 21:00 zhvillohen ndeshjet e Grupit B, Belgjika që e ka siguruar kualifikimin përballet me Finlandën që ka nevojë për pikë që të mbetet të garë për kualifikim

Ndeshja tjetër zhvillohet mes Rusisë dhe Danimarkës, rusët synojnë të marrin të paktën një pikë nga kjo ndeshje, ndërsa danezët kanë nevojë vetëm për fitore që të mbajnë gjallë shpresat për kualifikim.