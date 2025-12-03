​Spalletti ngre lart Edon Zhegrovën

Juventusi siguroi një fitore të pastër 2–0 kundër Udinezes në Kupën e Italisë, një ndeshje ku trajneri Luciano Spalletti pati hapësirë t’i rikthehej edhe disa prej lojtarëve që kanë munguar për shkak dëmtimesh. Një prej tyre ishte Edon Zhegrova, i cili u aktivizua në dhjetë minutat e fundit të takimit dhe u prit me interes të madh nga tifozët bardhezi.
Pas ndeshjes, Spalletti u ndal veçanërisht te futbollisti kosovar dhe dha një vlerësim shumë pozitiv për të. Ai tha se Zhegrova po kthehet gradualisht pas një dëmtimi të gjatë, por mbetet një lojtar me cilësi të padiskutueshme. Sipas tij, Zhegrova është një “shkëndijë”, një futbollist që kur e nis ndeshjen mund të shpërthejë në çdo moment.
Trajneri theksoi se lojtari ka talent të veçantë dhe se asnjëherë nuk e di se çfarë lëvizjeje ose zgjidhjeje mund të sjellë në një situatë të caktuar, duke e cilësuar si një futbollist të paparashikueshëm në aspektin pozitiv.
“Zhegrova po vjen nga një dëmtim i gjatë, por ai është një futbollist, një shkëndijë. Kur është titullar, mund të shpërthejë në çdo moment. Ai e ka atë talent; nuk e di kurrë se çfarë mund të bëjë në çdo kohë të caktuar.”
Aktivizimi i tij i shkurtër në minutat e fundit u pa si një hap i rëndësishëm drejt rikthimit të plotë, ndërsa Spalletti la të kuptohet se Zhegrova mund të ketë më shumë hapësira në Kupë, aty ku ai mund të tregojë shpërthimin e tij të shumëpritur.