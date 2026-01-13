Spanja dhe Greqia riafirmojnë mbështetjen për zbatimin e plotë të planit të paqes për Gazën

Spanja dhe Greqia kanë riafirmuar mbështetjen e tyre për zbatimin e plotë të planit të paqes për Gazën, të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Kjo u bë e ditur gjatë takimit në Madrid mes kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez dhe kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis.
Në një konferencë të përbashkët për media, Mitsotakis deklaroi se të dy vendet mbështesin plotësisht marrëveshjen dhe kërkojnë kalim të shpejtë drejt fazës së dytë të saj. “Ne mbështesim zbatimin e plotë të planit të paqes dhe presim një tranzicion të shpejtë në fazën e dytë,” u shpreh ai.
Liderët diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, situatën politike në Venezuelë, si dhe marrëdhëniet ekonomike dypalëshe. Sa i përket Venezuelës, Mitsotakis theksoi se prioritet mbetet de-përshkallëzimi i tensioneve dhe një tranzicion i qetë drejt një qeverie me legjitimitet demokratik.
Armëpushimi në Gaza hyri në fuqi më 10 tetor, në kuadër të një plani me 20 pika, por sipas burimeve palestineze, Izraeli ka vazhduar shkeljet e marrëveshjes, duke vrarë qindra palestinezë edhe gjatë periudhës së armëpushimit.
Që nga tetori i vitit 2023, mbi 71 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza, ndërsa mbi 171 mijë të tjerë janë plagosur. /mesazhi