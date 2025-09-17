Spanja: Nëse kualifikohet Izraeli, nuk marrim pjesë në Botëror

Kombëtarja e Spanjës mund të mos marrë pjesë në Botëror vitin e ardhshëm.
Kampioni i Evropës, ndonëse po prin në grupin e saj kualifikues mund të tërhiqet nga gara në rast që kualifikohet kombëtarja e Izraelit.
Këtë e njoftoi edhe kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, i cili tha se do ta bojkotë garën.
Spanja, po ashtu është një nga vendet që ka njohur Palestinën si shtet dhe ka kritikuar vazhdimisht Izraelin, për sulmet e vazhdueshme në Gaza.
Ata po ashtu janë rreshtuar me Slloveninë, Irlandën dhe Islandën, për të bojkotuar edhe Eurovizionin e vitit të ardhshëm nëse Izraeli vazhdon të marrë pjesë.