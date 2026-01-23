Spanja refuzon t’i bashkohet Bordit të Paqes të Trumpit

Spanja nuk do t’i bashkohet Bordit të Paqes të udhëhequr nga SHBA-ja, tha të enjten kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, duke përmendur shqetësime lidhur me mandatin e tij dhe mungesën e përfaqësimit palestinez, transmeton Anadolu.
Sanchez tha se Bordi është “jashtë kornizës së OKB-së” dhe nuk përfshin Autoritetin Palestinez.
“E ardhmja e Gazës duhet të vendoset nga palestinezët”, u tha ai gazetarëve pas një takimi joformal të udhëheqësve të BE-së në Bruksel.
“E ardhmja e bashkëjetesës së tyre paqësore dhe të sigurt me Izraelin duhet të vendoset kryesisht nga Izraeli dhe Palestina, përmes një procesi të bazuar në dialog që zbaton zgjidhjen me dy shtete, lejon hyrjen e ndihmës humanitare dhe garanton paqen midis të dy vendeve”, shtoi Sanchez.
Ai theksoi se Spanja “e vlerëson” ftesën, por vendosi ta refuzojë atë për arsye “koherence” me politikën e jashtme të Madridit, për të cilën Sanchez tha se bazohet në të drejtën ndërkombëtare dhe institucionet shumëpalëshe.
“Spanja do të vazhdojë të punojë në procesin e paqes së bashku me shumë partnerë të tjerë evropianë dhe komunitetin ndërkombëtar”, shtoi ai.
Që nga e enjtja, më shumë se 20 vende kanë rënë dakord të bashkohen me Bordin e Paqes, përfshirë Turqinë, Egjiptin, Katarin, Arabinë Saudite, Izraelin, Argjentinën, Hungarinë, Pakistanin, Vietnamin dhe Shqipërinë.
Franca dhe Norvegjia kanë refuzuar ftesat për t’u bashkuar ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump e revokoi ftesën e Kanadasë.
Të enjten, presidenti i Këshillit Evropian tha se udhëheqësit evropianë kanë “dyshime serioze në lidhje me një numër elementësh” të statutit të Bordit, përfshirë fushëveprimin, qeverisjen dhe përputhshmërinë e tij me Kartën e OKB-së.
Edhe pse Bordi fillimisht u krijua për të mbikëqyrur armëpushimin dhe rindërtimin e Gazës, statuti i tij zgjeron mandatin e tij në ndërtimin e paqes në të gjitha zonat e prekura nga ose në rrezik konflikti.