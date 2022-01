Spyker do të bëjë një kthim triumfues këtë vit

Kemi disa lajme fantastike në ditën e para të vitit 2022: Spyker po kthehet.

Prodhuesi holandez i super veturave, i themeluar për herë të parë në vitin 1999, më në fund po kthehet në botën e automobilave pasi gjeti një grup investitorësh.

Produkti i saj i parë, C8, ishte një automjet i dizajnuar bukur nga një Audi V8 4.2 litra. Mbi të gjitha, na pëlqeu timoni me katër fole dhe lidhja e ekspozuar e marsheve.

Ky i fundit bëri një tingull thellësisht të kënaqshëm me klikime, pikërisht atje lart me një Lamborghini Murcielago manuale. Emri është gjithashtu mjaft zbavitës, raporton carbuzz.

Është një homazh për dy farkëtarët që filluan të ndërtonin makina në 1880. Emrat e tyre ishin Jacobus dhe Henrik-Jan Spijker, shqiptuar Spyker në anglisht. Është gjithashtu zhargon holandez për seksin.

Grupi i ri i investitorëve udhëhiqet nga Michael Pessis (bashkëpronar i SMP Racing Monaco dhe Milan Morady SA në Luksemburg dhe R-Company GmbH në Gjermani) dhe Boris Rotenberg i BR Engineering dhe SMP Racing. Ka edhe investitorë të tjerë, por emrat e tyre nuk janë bërë të ditur. Do të krijohet një kompani e re e quajtur Spyker Ltd. dhe Victor R. Muller do ta drejtojë atë.

Ndryshe, prodhimi i veturës do të nisë në vitin 2022.