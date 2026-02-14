Starmer: Evropa duhet të ecë përpara së bashku për të krijuar një “NATO më evropiane”

Kryeministri britanik deklaroi sot se Evropa duhet të përqendrohet në uljen e “disa varësive” dhe bëri thirrje për krijimin e një “NATO-je më evropiane”, transmeton Anadolu.
“Duhet të ecim përpara së bashku për të krijuar një NATO më evropiane”, tha Keir Starmer në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në Gjermani, duke shtuar se Evropa duhet të fokusohet në “diversifikimin dhe uljen e disa varësive”.
Duke e përshkruar Evropën si një “gjigant të fjetur”, ai tha se ekonomitë evropiane janë më shumë se dhjetë herë më të mëdha se ajo e Rusisë dhe se evropianët kanë “kapacitete të mëdha mbrojtëse”.
“Nëse është e nevojshme, duhet të jemi gati të luftojmë, të bëjmë gjithçka që duhet për të mbrojtur njerëzit tanë, vlerat tona dhe mënyrën tonë të jetesës”, shtoi ai.
Starmer vuri në dukje gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar nuk është më “Britania e viteve të Brexit-it”.
“Nuk ka siguri britanike pa Evropën dhe as siguri evropiane pa Britaninë. Ky është mësimi i historisë – dhe është edhe realiteti i sotëm”, tha ai.
Kryeministri rikonfirmoi angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar ndaj klauzolës së sigurisë kolektive, Neni 5, duke theksuar se ajo është “po aq thelbësore sa kurrë më parë” dhe se, nëse kërkohet, Britania do të vijë në ndihmë.
Starmer njoftoi gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të dislokojë grupin e saj të aeroplanmbajtëseve në Atlantikun e Veriut dhe në Veriun e Lartë këtë vit “si një shfaqje e fuqishme e angazhimit tonë ndaj sigurisë euroatlantike”.
“Duam të bashkojmë lidershipin tonë në teknologjinë e mbrojtjes dhe inteligjencën artificiale me Evropën për të shumëfishuar pikat tona të forta dhe për të ndërtuar një bazë industriale të përbashkët në kontinentin tonë, gjë që mund të përshpejtojë ndjeshëm prodhimin tonë të mbrojtjes”, shtoi ai.
Duke thënë se kjo kërkon lidership për të nxitur koherencë dhe koordinim më të madh në gjithë Evropën, Starmer theksoi se këtë po e bëjnë me Gjermaninë dhe Francën në kuadër të E3-shit, duke punuar ngushtë me partnerët e BE-së, veçanërisht Italinë dhe Poloninë, si dhe me Norvegjinë, Kanadanë dhe Turqinë.