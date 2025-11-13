Steaua nuk heq dorë nga Emërllahu

Skuadra e njohur rumune, Steaua, po vazhdon negociatat për transferimin e mesfushorit të Kombëtares së Kosovës, Lindon Emërllahu.
Në fakt, Steaua ka arritur marrëveshje me Clujin për transferimin e dy lojtarëve, Emërllahut dhe Louis Monteanut dhe gjasat janë të mëdha që të realizohet në afatin kalimtar të janarit.
Oferta e Steauas prej 4.5 milionë eurosh është pranuar nga Cluji, por janë lojtarët ata që po negociojnë pagat e tyre.
Si Monteanu ashtu edhe Emërllahu, kanë kërkuar paga më të larta për t’u transferuar te Steaua dhe negociatat mes palëve janë duke vazhduar.
Te Cluji janë nën presion dhe po duan ti shesin dy futbollistët për shkak të problemeve financiare.
Emërllahu 22-vjeçar në fillim të këtij viti iu bashkua Clujit nga Ballkani dhe ka kontratë deri në vitin 2028, ndërsa në 19 ndeshje këtë sezon ka shënuar 4 gola dhe ka bërë 2 asistime.