Strategjia e Microsoft dhe Google për të testuar reklamat e kërkimit të AI mërzit disa marka

Microsoft po teston reklamat në chatbotin Bing AI.

Google dhe Microsoft po fusin reklama në eksperimentet e AI pa ofruar një opsion për të hequr dorë nga pjesëmarrja, një qasje që tashmë ka renditur disa marka dhe rrezikon shtyrje të mëtejshme nga industria, thanë blerësit e reklamave për Reuters. Dy gjigantët e teknologjisë po garojnë për të rinovuar motorët e tyre të kërkimit me inteligjencë artificiale që mund të prodhojë përgjigje me shkrim për pyetjet e hapura. Ky proces do të ndryshojë mënyrën se si reklamuesit arrijnë te konsumatorët përmes reklamave në rezultatet e kërkimit, një treg që vlerësohet të rritet me 10% në 286 miliardë dollarë këtë vit, sipas firmës kërkimore MAGNA.

Microsoft po teston reklamat në chatbotin Bing AI, i cili filloi të shpërndahet tek përdoruesit në shkurt, duke zhvendosur disa reklama tradicionale të kërkimit dhe duke i futur ato në përgjigjet e AI, tha kompania. Në një intervistë në maj, menaxheri i përgjithshëm i reklamave i Google, Jerry Dischler, tha se kompania e teknologjisë do të përdorte gjithashtu reklamat ekzistuese të kërkimit për të eksperimentuar me vendosjet e reklamave brenda fotografive të kërkimit të AI, një veçori e testimit të hershëm të quajtur “Përvoja gjeneruese e kërkimit” që u bë e disponueshme për herë të parë muajin e kaluar. Google tha se reklamuesit aktualisht nuk janë në gjendje të tërhiqen nga testi. Të dyja kompanitë thanë se janë në fazat e hershme të testimit të reklamave në veçoritë gjeneruese të AI dhe po punonin në mënyrë aktive me reklamuesit dhe po kërkonin komentet e tyre.

Disa reklamues janë të kujdesshëm që buxhetet e tyre të marketingut të shpenzohen për veçori që janë të disponueshme për një numër të kufizuar përdoruesish, thanë blerësit e reklamave. Reklamuesit zakonisht duan gjithashtu të kenë kontroll se ku shfaqen reklamat e tyre në internet dhe janë të kujdesshëm në lidhje me shfaqjen pranë përmbajtjes së papërshtatshme ose të papërshtatshme.

Microsoft dhe Google thanë se shiritat mbrojtës ekzistues në motorët e tyre të kërkimit, duke përfshirë listat e fjalëve kyçe të bllokuara për të parandaluar shfaqjen e reklamave në ato pyetje, do të zbatohen gjithashtu për veçoritë e tyre të kërkimit të AI. Të dy kompanitë kanë derdhur miliarda në AI gjeneruese, duke e bërë vendimtare nxjerrjen e të ardhurave nga teknologjia. Kjo ka përfshirë investime në kompani të tjera të inteligjencës artificiale, të tilla si basti miliarda dollarësh i Microsoft në OpenAI, krijuesi i ChatGPT popullor dhe aksionet prej 400 milionë dollarësh të Google në Anthropic, një konkurrent i OpenAI.