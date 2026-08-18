Studim: Gjenerata Z e trajton inteligjencën artificiale si mik

Mbi një e katërta e përdoruesve të Gen Z ndërveprojnë me inteligjencën artificiale (AI) sikur të komunikojnë me një mik, duke përdorur teknologjinë për mbështetje emocionale dhe çështje personale, sipas një studimi të fundit global të martën, transmeton Anadolu.
Një sondazh i fundit global i kryer nga Kaspersky me 7.200 pjesëmarrës tregoi se Gjenerata Z përdor AI në mënyrë shumë më aktive në krahasim me gjeneratat e tjera.
Më shumë se një e katërta e të anketuarve, 27 për qind, deklaruan se e përdorin teknologjinë si një mik, duke shënuar një ndryshim nga shikimi i AI si një mjet i thjeshtë i orientuar nga detyra në një burim për mbështetje emocionale dhe shoqëri.
Studimi zbuloi se 28 për qind e anëtarëve të Gen Z konsultohen me AI rreth çështjeve personale që ata hezitojnë t’i ndajnë me njerëzit e tjerë, duke theksuar se si sistemet e bisedave përshtaten natyrshëm në zakonet e tyre digjitale.
Pothuajse gjysma e pjesëmarrësve, 47 për qind, raportuan se përdorin AI çdo ditë ose në intervale të rregullta, duke shënuar nivelin më të lartë midis të gjitha grupeve demografike.
Të rinjtë përdorën AI për qëllime të ndryshme, ku 56 për qind kërkonin informacion, 49 për qind studionin, 47 për qind gjeneronin ide dhe 39 për qind e përdornin atë për punë.
Pavarësisht aktivitetit të tyre të lartë dhe vetëbesimit në botën digjitale, shumë pjesëmarrës nënvlerësuan rreziqet që lidhen me AI.
Vetëm 42 për qind e përdoruesve të Gen Z aplikonin rregullisht masa mbrojtëse të sigurisë, të tilla si verifikimi i informacionit nga burime të besueshme dhe shmangia e ndarjes së të dhënave konfidenciale.
Përdoruesit e mbetur ose morën masa të tilla paraprake vetëm herë pas here në 52 për qind ose nuk zbatuan fare masa sigurie me 6 për qind.
Ekspertët paralajmëruan se ndërsa ndërveprimet bëhen më personale, përdoruesit duhet të kujtojnë se informacioni i futur në mjetet e AI duhet të konsiderohet si të dhëna jo-konfidenciale si parazgjedhje, pasi këto sisteme mund të prodhojnë përgjigje të pasakta dhe të ekspozojnë të dhëna të ndjeshme, paralajmëroi Kaspersky.
Vladislav Tushkanov, menaxher i grupit në Qendrën Kërkimore të Teknologjisë AI të Kaspersky, tha se Gen Z i kupton tendencat në zhvillim të AI shumë më mirë se gjeneratat e tjera dhe gjen mënyra të reja për ta integruar këtë teknologji në jetën e përditshme.
Tushkanov vuri në dukje se një ndërveprim me ndjenja personale nuk duhet të ngatërrohet me një bisedë private ose plotësisht të besueshme, duke u bërë thirrje përdoruesve të rinj të mbështesin kuriozitetin e tyre me zakone si verifikimi i informacionit dhe mbrojtja e të dhënave personale.