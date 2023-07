Studim/ Obeziteti ndryshon trurin përgjithmonë

Sipas studimeve të fundit, truri i njerëzve që vuajnë nga obeziteti është më pak i ndjeshëm ndaj ndjenjës së ngopjes pas ngrënies së ushqimit dhe kjo ndjenjë mbetet e tillë edhe kur këta individë humbasin peshë.

Grupi i shkencëtarëve ishte i interesuar të kuptonte se si yndyrat dhe sheqernat stimulojnë zonat e trurit të përfshira në aspekte të ndryshme të këndshme që lidhen me marrjen e ushqimit (ndjenja e ngopjes, mirëqenies dhe shpërblimit që ne përjetojmë duke ngrënë diçka që na pëlqen).

Studiuesit injektuan glukozë dhe yndyrë direkt në stomakun e 28 vullnetarëve me peshë normale (me një indeks të masës trupore të barabartë ose më pak se 25) dhe 30 njerëzve me obezitet (indeksi i masës trupore i barabartë ose më i madh se 30). Më pas ata vlerësuan aktivitetin e trurit të njëri-tjetrit duke përdorur imazhe funksionale të rezonancës magnetike (fMRI).

Ata u përqëndruan veçanërisht në striatum, një rajon i trurit që rregullon dëshirën për të kërkuar dhe konsumuar ushqimet për të cilat jemi të interesuar dhe që gjithashtu luan një rol në formimin e zakonit: striatumi gjithashtu kryen këto funksione nëpërmjet neurotransmetuesit dopamine, nivelet e të cilit në truri u matën nga studiuesit 30 minuta pas infuzionit.

“Njerëzit mendojnë se obeziteti shkaktohet nga mungesa e vullnetit, por këtu ne demonstrojmë se ka një ndryshim real në tru kur bëhet fjalë për perceptimin e lëndëve ushqyese”, pohuan ekspertët.

Në një fazë të dytë të studimit, pjesëmarrësit me obezitet iu nënshtruan një diete për humbje peshe 12-javore. Infuzionet u përsëritën në 26 që humbën të paktën 10% të peshës së tyre, por edhe pas kësaj humbjeje, përgjigja e trurit ndaj lëndëve ushqyese nuk dukej se u përmirësua. Kjo mund të shpjegojë pse njerëzit me obezitet luftojnë për të mbajtur peshën e tyre të shtuar edhe pasi i nënshtrohen dietave të vështira.