​Studimi zbulon aftësinë ‘e pafundme’ të kancerit për të evoluar

Një analizë e paprecedentë se si rriten kanceret ka zbuluar një aftësi “pothuajse të pafundme” të tumoreve për të evoluar dhe mbijetuar, thonë shkencëtarët.

Rezultatet e gjurmimit të kancerit të mushkërive për nëntë vjet e lanë ekipin hulumtues “të befasuar” dhe “të mahnitur” nga forca e frikshme që ata kishin.

Ata kanë arritur në përfundimin se ne kemi nevojë për më shumë fokus në parandalimin, me një kurë “universale” që nuk ka gjasa së shpejti, shkruan BBC.

Cancer Research UK tha se zbulimi i hershëm i kancerit ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm.

Studimi – i titulluar TracerX – ofron analizën më të thellë se si evoluojnë kanceret dhe çfarë i shkakton përhapjen e tyre, transmeton KosovaPress.

Kanceret ndryshojnë dhe evoluojnë me kalimin e kohës – ato nuk janë fikse dhe të pandryshueshme. Ata mund të bëhen më agresivë: më të mirë në shmangien e sistemit imunitar dhe në gjendje të përhapen nëpër trup.

Një tumor fillon si një qelizë e vetme, e korruptuar, por bëhet një përzierje e miliona qelizave, në mënyra paksa të ndryshme.

TracerX gjurmoi atë diversitet dhe se si ndryshon me kalimin e kohës brenda pacientëve me kancer të mushkërive dhe thotë se rezultatet do të zbatohen në lloje të ndryshme të kancerit.

“Kjo nuk është bërë kurrë më parë në këtë shkallë”, tha prof. Charles Swanton, nga Instituti Francis Crick dhe University College London.

Më shumë se 400 njerëzve – të trajtuar në 13 spitale në MB – iu morën biopsi nga pjesë të ndryshme të kancerit të mushkërive ndërsa sëmundja përparonte.

“Më ka befasuar se sa të adaptueshëm mund të jenë tumoret”, tha Swanton.

“Nuk dua të tingëlloj shumë dëshpërues për këtë, por mendoj – duke pasur parasysh mundësitë pothuajse të pafundme në të cilat një tumor mund të evoluojë, dhe numrin shumë të madh të qelizave në një tumor të fazës së vonë, që mund të jetë disa qindra miliardë qeliza – atëherë arritja e kurave për të gjithë pacientët me sëmundje në fazën e vonë është një detyrë e vështirë”.

Swanton tha: “Unë nuk mendoj se ne do të jemi në gjendje të dalim me kura universale.

“Nëse duam të kemi ndikimin më të madh, duhet të fokusohemi në parandalimin, zbulimin e hershëm dhe zbulimin e hershëm të rikthimit.”

Obeziteti, duhani, alkooli dhe dieta e varfër rrisin rrezikun e disa llojeve të kancerit. Trajtimi i inflamacionit në trup po shihet gjithashtu si një mënyrë për të parandaluar kancerin. Inflamacioni është shpjegimi i mundshëm për ndotjen e ajrit që shkakton kancer të mushkërive dhe sëmundje inflamatore të zorrëve duke rritur rrezikun e kancerit të zorrës së trashë.