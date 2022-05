Stuhi bore në Kolorado të SHBA-së – VIDEO

Dëbora e lagësht rëndoi degët e pemëve që ranë në linjat e transmetimit, njoftoi stacioni televiziv KUSA. Shumë më tepër borë ra në zonat malore të Kolorados.

Deri në mbrëmjen e së shtunës, rreth 160 mijë familje u furnizuan me energji elektrike, por rreth 50 mijë ishin ende pa energji elektrike. /aa

Enjoying a late May snow storm in SE Colorado this morning. pic.twitter.com/wUJpnKKPde

— Tim Thaxton Baublits (He/Him) (@TBaublits) May 21, 2022