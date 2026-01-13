Sudani diskuton rindërtimin e Kartumit pas rikthimit të qeverisë në kryeqytet

Autoritetet sudaneze kanë shqyrtuar planet për rindërtimin e kryeqytetit Kartum dhe rikthimin e shërbimeve bazë, pas vendimit të qeverisë për të rifilluar aktivitetin nga qyteti, më shumë se dy vjet pas nisjes së luftës.
Diskutimet u zhvilluan gjatë një takimi në Kartum mes kryetarit të Këshillit Sovran Tranzitor, Abdel Fattah al-Burhan, dhe kryeministrit Kamel Idris, një ditë pasi qeveria njoftoi rikthimin zyrtar në kryeqytet, për herë të parë që nga shpërthimi i konfliktit me Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në prill të vitit 2023.
Gjatë luftës, qeveria kishte vepruar nga Port Sudani, në bregdetin e Detit të Kuq, pasi Kartumi u shkatërrua rëndë dhe një pjesë e madhe e banorëve u detyruan të largohen.
Sipas një deklarate zyrtare, takimi u përqendrua në rehabilitimin e infrastrukturës dhe rikthimin e shërbimeve thelbësore, me qëllim krijimin e kushteve për kthimin e civilëve të zhvendosur.
Palët diskutuan gjithashtu një strategji më të gjerë për përgatitjen e kryeqytetit për rihapjen e institucioneve shtetërore, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit mes autoriteteve dhe komuniteteve lokale për përshpejtimin e rindërtimit.
Takimi vjen pasi ushtria sudaneze njoftoi në maj se kishte rimarrë kontrollin e Kartumit dhe kishte dëbuar forcat e RSF-së nga qyteti. Në korrik, Këshilli Sovran formoi një komision të posaçëm për të mbikëqyrur rikthimin e institucioneve dhe banorëve.
Konflikti në Sudan, që nisi në prill 2023, ka shkaktuar dhjetëra mijëra viktima dhe ka zhvendosur miliona persona në mbarë vendin. /mesazhi