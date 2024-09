Sulm islamofobik ndaj një xhamie në Suedi

Xhamia boshnjake në qytetin suedez Norrkoping është sulmuar në një “krim të urrejtjes” në të cilin janë thyer xhamat dhe janë shkruar slogane neonaziste në mure, thanë mediat sot, transmeton Anadolu.

“Me turp të madh dhe pikëllim të thellë, ne dënojmë sulmin e neveritshëm ndaj ndërtimit të xhamisë sonë në Norrkoping, ku u thyen xhamat dhe u shkruan mesazhe fyese në mure. Ky veprim sjell kujtime të pakëndshme nga koha kur shumë nga anëtarët tanë erdhën në Suedi si refugjatë gjatë luftës në Bosnjë”, thanë Bordi i Drejtorëve të Asamblesë Islame Boshnjake në Norrkoping dhe Bordi i Shoqërisë Islame Boshnjake në Suedi në një deklaratë.

“Prandaj, ne po i drejtohemi drejtpërdrejt qeverisë me një propozim për të bërë më shumë për të mbrojtur lirinë fetare në Suedi. Ndaj polarizimit dhe fushatave në rritje të urrejtjes si kjo, ne presim që qeveria të veprojë me vendosmëri dhe më intensivisht në punën e sigurisë me komunitetet fetare”, thuhet në deklaratë.

Dy grupet thanë se e shohin aktin si një sulm jo ​​vetëm ndaj vendit të shenjtë dhe komunitetit, por edhe ndaj vlerave themelore të respektit, tolerancës dhe diversitetit të gjithë shoqërisë suedeze.

Ata theksuan se ky akt urrejtjeje nuk do të thyejë moralin e tyre, por do të forcojë “vendosmërinë tonë për të vazhduar ndërtimin e xhamisë sonë dhe për ta mbajtur atë të hapur për të gjithë banorët e Northkopingut”.

Grafitet dhe vandalizmi kanë ndodhur në mënyrë të përsëritur që kur filloi një projekt zgjerimi në xhaminë në Norrkoping. Këtë vit, një xhami në Skovde është sulmuar me një derr të egër të hedhur në ndërtesë.

Sulmi i fundit është “krimi i dytë i madh i urrejtjes” i drejtuar ndaj xhamive të komunitetit dhe anëtarëve të tij brenda një kohe të shkurtër, sipas deklaratës që thotë se muslimanët po përjetojnë “një rritje të përgjithshme të ndjenjave islamofobike në shoqëri”.

Vitet e fundit ka pasur sulme me zjarrvënie në xhamitë suedeze, me Xhaminë e Stokholmit që vazhdon të jetë objektiv i sulmeve islamofobike.

Shoqata Islame e Stokholmit në fillim të këtij viti u bëri thirrje politikanëve të garantojnë sigurinë e komunitetit mysliman, duke pohuar se rritja e kërcënimeve kundër xhamive pasqyron një çështje më të thellë të racizmit antimysliman të ngulitur në media dhe në diskursin politik.

Ajo i kërkoi qeverisë që t’i jepte përparësi adresimit të krimeve të urrejtjes për të garantuar sigurinë dhe lirinë fetare të komunitetit mysliman në Suedi.