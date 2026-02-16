Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Sulmi ajror në Somali vret 15 militantë të al-Shabaab

Sulmi ajror në Somali vret 15 militantë të al-Shabaab

Një sulm ajror i ushtrisë së Somalisë ka vrarë 15 militantë të grupit al-Shabaab, njoftoi të dielën Ministria e Mbrojtjes së Somalisë.

Sipas ministrisë, operacioni u krye në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë dhe kishte në shënjestër militantë që po vendosnin mjete shpërthyese artizanale përgjatë një rruge kryesore në rajonin Middle Shabelle. Gjatë sulmit u shkatërrua edhe një automjet dhe armë të përdorura për sulme ndaj civilëve.

Al-Shabaab, i lidhur me Al-Kaedën, zhvillon kryengritje kundër qeverisë somaleze prej më shumë se 16 vitesh. Që nga korriku i kaluar, ushtria somaleze ka intensifikuar operacionet kundër grupit.

Mandati i misionit antiterror të Bashkimit Afrikan u rinovua nga OKB në dhjetor për një vit tjetër. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram