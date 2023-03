Sulmi në zemër: Janë më shumë të rrezikuar ata që flenë kështu

Njerëzit që ndonjëherë flenë shumë e herë pak, dhe ata që shkojnë në shtrat në orare shumë të ndryshme, përballen me një rrezik më të madh kardiovaskular. Sa më e parregullt kohëzgjatja e gjumit të tyre, aq më i madh është rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare për shkak të ndërprerjes së orës biologjike që ndikon në metabolizmin, presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës, sipas një studimi të ri shkencor amerikan.

Studiuesit, të udhëhequr nga profesori asistent i epidemiologjisë së gjumit, Tianyi Huang i Shkollës Mjekësore të Harvardit dhe Spitalit Brigham & Women’s në Boston, i cili bëri publikimin përkatës në Journal of the American College of Cardiology, studiuan rreth 2000 njerëz 45-84 gjatë pesë viteve. vjet. Pjesëmarrësit nuk kishin sëmundje kardiovaskulare në fillim të studimit dhe iu kërkua të mbanin një pajisje speciale për gjurmimin e gjumit në kyçin e dorës. Gjatë studimit, 111 persona patën një atak në zemër, goditje në tru ose ngjarje të tjera kardiovaskulare.

Ai zbuloi se ata që kishin gjumë më të parregullt (të paktën një diferencë prej dy orësh në kohëzgjatjen e gjumit çdo natë) kishin më shumë se dy herë më shumë gjasa të kishin një problem kardiovaskular. Ata që kishin orarin më të rregullt të gjumit (devijim deri në një orë nga nata në natë) ishin më pak të rrezikuar. I njëjti ndryshim në rrezik ekzistonte për diferencën në kohën e gjumit: ata që ndryshonin me të paktën 90 minuta nga nata në natë ishin në rrezik më të madh se ata që ndryshonin me jo më shumë se 30 minuta.

“Zakonisht kur flasim për gjumin, ne priremi të fokusohemi në kohëzgjatjen e tij, sa orë fle një person gjatë natës, dhe jo në atë se sa i parregullt është gjumi i tij, në cilat orë të çrregullta shkojnë në shtrat dhe sa e ndryshme është kohëzgjatja e gjumit. nga njëri natën tjetër. Studimi ynë tregon se gjumi i shëndetshëm nuk është vetëm gjumë adekuat, por edhe gjumë që nuk është i parregullt”, tha Dr Huang.

Një tjetër studim amerikan, i udhëhequr nga Dr. Noor Makarem i Kolegjit të Mjekësisë Universitare Columbia në Nju Jork, i cili u krye në 1920 njerëz me një moshë mesatare 69 vjeç, konfirmon se nëse të tre kombinohen – gjumë adekuat, gjumë cilësor dhe në intervale të rregullta – atëherë zvogëlohet rreziku i sulmit në zemër , goditjes në tru dhe problemeve të tjera kardiovaskulare.

Në të njëjtën kohë, kjo ndihmon, veçanërisht gratë, për të mbajtur një peshë normale. Ata që shkojnë në shtrat në të njëjtën orë çdo natë humbin peshë më lehtë.

Dëshmitë janë vazhdimisht në rritje se gjumi i pakët, i keq dhe i çrregullt rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës, hipertensionit, diabetit, obezitetit etj. Në fakt, disa shkencëtarë argumentojnë se gjumi tani duhet të konsiderohet si treguesi i tetë i shëndetit kardiovaskular, së bashku me duhanin, peshën trupore, dietën, stërvitjen fizike, kolesterolin, presionin e gjakut dhe nivelin e sheqerit.

Studimi i dytë zbuloi se njerëzit me sasinë më të shëndetshme të gjumit (shtatë deri në tetë orë çdo natë) kishin 61% më pak gjasa për t’u diagnostikuar me një problem në zemër. Ata që bëjnë gjumë cilësor dhe jo të parregullt kanë një rrezik 59% më të ulët të sulmit në zemër ose goditje në tru dhe një shans 44% më të ulët për të zhvilluar sëmundje të zemrës brenda pesë viteve të ardhshme.

Më në fund, një studim i tretë amerikan, i udhëhequr nga Dr. Maurice Ohio i Universitetit Stanford në Kaliforni, i cili u krye në rreth 11,000 njerëz dhe u prezantua në një konferencë të Akademisë Amerikane të Neurologjisë në Toronto, arriti në përfundimin se njerëzit e moshuar që përjetojnë përgjumje gjatë ditës mund të jenë më të rrezikuar nga zhvillimi i sëmundjeve të reja, siç është diabeti. , hipertensionit apo kancerit. Kjo vlen sidomos për ata të moshuar që janë të përgjumur gjatë ditës, edhe pse kanë fjetur të paktën shtatë orë gjatë natës.

“Përqendrimi në përgjumjen e të moshuarve mund t’i ndihmojë mjekët të parashikojnë dhe parandalojnë kushtet e ardhshme mjekësore,” tha Makarem. Për shembull, sipas studimit, të moshuarit me përgjumje të shpeshtë kishin 2.3 herë më shumë gjasa për të zhvilluar diabet ose hipertension, 2.5 herë më shumë gjasa për të zhvilluar sëmundje të zemrës dhe dy herë më shumë rrezik për kancer pas tre vjetësh.