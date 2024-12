Supozohej të ishte një model elektrik, por Mercedes-Benz CLA do të ketë motor me benzinë

Disa muaj më parë, Mercedes-Benz prezantoi CLA-në e re me një koncept elektrik.

Ideja ishte që CLA të ishte një model elektrik, por kohët ndryshojnë e po ashtu edhe planet.

Stagnimi në shitjet e modeleve elektrike ndikoi gjithashtu në vendimin e Mercede, kështu që CLA do të jetë në dispozicion edhe me një motor benzine. Ose motoçikleta…

Sipas burimeve të shumta, Mercedes CLA i ri do të përdorë një motor benzine me katër cilindra dhe një vëllim prej 2.0 litrash.

Motori thuhet se është me burim nga Horse Powertrain Limited, i cili, për ata që nuk e dinë, është në pronësi të përbashkët të Geely të Kinës dhe Renault.

Përmenden 250 kuaj/fuqi dhe 360 Nm çift rrotullues maksimal. Prodhimi i tij do të bëhet në Kinë, megjithëse disa elementë do të instalohen pas mbërritjes në fabrikat gjermane. Gjithashtu theksohet se motori do të dalë në treg si një hibrid i butë. Krahas këtij motori pritet edhe një hibrid plug-in, i cili ndoshta do të jetë krijim i Mercedesit.

Mercedes CLA i ri vjen në treg në vitin 2025.