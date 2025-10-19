SUV-të e mëdhenj të rinj të Audi-t do të lansohen më në fund vitin e ardhshëm

Ky vit ka qenë shumë i ngjeshur për Audin me lansimin e modeleve të reja si A5, A6, Q5 dhe të tjera, plus një mori modelesh të rinovuara.
Por viti i ardhshëm do të jetë gjithashtu i rëndësishëm për markën gjermane, pas konfirmimit të Q7 krejtësisht të ri dhe Audi më në fund do të zbulojë Q9 të shumëpritur, përgjigjen e saj ndaj BMW X7 dhe Mercedes-Benz GLS.
Ndërsa kemi pritur mjaft gjatë që të lansohet Q9, është Q7 i ri që mund të jetë modeli më i rëndësishëm i Audit vitin e ardhshëm.
Audi ka ndërtuar gjeneratën e dytë aktuale që nga viti 2015, dhe ndërsa kompania është përpjekur ta mbajë atë të freskët me dy rinovime, ai ka nevojë urgjente për një zëvendësim.
Në themel të Q7 të ri do të jetë arkitektura Premium Platform Combustion e Audit.
Ai do të ndërtohet në të njëjtin vend në Sllovaki si modeli që po largohet.
Detajet e sistemit të fuqisë nuk dihen ende, por platforma PPC mbështet motorët me motor me djegie të brendshme (ICE), hibridet e buta, hibridet plug-in dhe zgjeruesit e gamës.
Fotografitë spiune kanë zbuluar se Q9 do të jetë më i gjatë se Q7 aktual dhe gjithashtu do të ketë shumë nga të njëjtat detaje të reja të dizajnit që gjenden në modelet e tjera të reja të Audit.
Kjo do të përfshijë fenerë të ndarë, si dhe një grilë të madhe të përparme me detaje në formë hoje bletësh. Dritat e pasme do të jenë njësi LED të ngjashme me ato të A6 të ri.