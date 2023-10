Sveçla: Terroristët donin të maskoheshin si KFOR-i, të mos dihej kush në kë po gjuan

Ministri i Brendshëm i Kosovë Xhelal Zveçla ka zbuluar prapaskenat e 24 shtatorit, dita e sulmit terrorist të serbëve në veri të Kosovës, ku mbeti i vrarë polici kosovar Afrim Bunjaku.

Zveçla tregon se trupat serbe ishin të pajisur me uniformat e KFOR-it, gjë e cila paraqiste elemente tepër të rrezikshme për një masakër të madhe të mundshme.

Ai në Syri Tv, Zveçla është shprehur se Aleksandër Vuçiçit nuk i zihet besë dhe ky skenar i Serbisë mund të përsëritet sërish.

“Ai jo vetëm se shpërtoi dhjetra e dhjetra jetë të kolegëve të tij por shpëtoi Kosovën nga një skenar shumë ogurzi. Ne kemi shumë informata që zbardhin skenarin e Serbisë në 24 shtator, kishte diku deri në 90 terrorist të cilët u futën me armatime të rënda në republikën e Kosovës dhe planifikuan të realizojnë një korridor mes republikës së Serbisë dhe dy komunave, Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit.

Sipas Svecles, këto armatime ishin armatime ushtarake duke qënë se nuk përdoren nga policitë askund në botë dhe që as nuk mund të gjendjen as në treg zyrtar e as në treg të zi. “Po flas për raketathedhës dore, për minahedhës -82mm, 62mm, po flas për mina antitank, mina antipersonel, po flas për eksploziv qoftë tritol, qoftë eksploziv plastik, po flas për top 30mm që do të thotë një arsenal i tërë i armëve të cilat janë marrë kazermat e ushtrisë së Serbisë”

“Për këtë neve kemi dëshmi edhe të fletëpranimeve, fletëdorëzimeve të këtyre armëve dhe dukeqënëse ky plan përfshinte edhe një element jashtëzakonisht të rrezikshëm ai ishte se disa nga veturat, nga 30 që u futën në Kosovë kishin stikers me shenjën e KFOR-it , kishin edhe uniforma të KFOR-it italian dhe kishin diku rreth 24 armë me silenciator që do të thotë se ata ishin të gatshëm të maskoheshin si pjesëtarë të KFOR-it dhe të ekzekutohin pjesëtarët e policisë, me ç’rast tensioniet do të rriteshin në një pikë ku realisht nuk do të dij se kush në kë po shtie”.