Gjatë një bisede me investitorët e kompanisë Meta, drejtori ekzekutiv Mark Zuckerberg tha se “beson që njerëzit që nuk do të kenë syze me inteligjencë artificiale do të jenë në një disavantazh në të ardhmen”.

“Vazhdoj të mendoj se syzet do të jenë forma ideale për AI-në, sepse mund të lejoni që inteligjenca artificiale të shohë dhe të dëgjojë të njëjtat gjëra si ju, dhe të komunikojë me ju,” theksoi Zuckerberg.

“Shtimi i një ekrani në syze do t’i bëjë ato edhe më të vlefshme, qoftë përmes një fushe pamjeje holografike si ajo e syzeve AR të gjeneratës së ardhshme ‘Orion’ nga Meta, apo përmes një ekrani më të vogël që mund të përdoret në syzet e zakonshme me AI,” shtoi ai.

“Mendoj se në të ardhmen, nëse nuk keni syze që përmbajnë inteligjencë artificiale, apo ndonjë mënyrë për të ndërvepruar me të, ndoshta do të mbeteni dukshëm prapa në aspektin kognitiv krahasuar me njerëzit e tjerë,” përfundoi drejtori i Metës.

Meta është përqendruar në zhvillimin e syzeve të zgjuara dhe në këtë drejtim ka bashkëpunuar me kompani si Ray-Ban dhe Oakley.

Këto syze u mundësojnë përdoruesve të dëgjojnë muzikë, të bëjnë fotografi ose video dhe të bëjnë pyetje për Meta AI-në, përfshirë pyetje mbi ato që shohin.

Këto pajisje janë kthyer në një sukses të papritur për kompaninë, pasi të ardhurat nga shitja e syzeve Ray-Ban Meta janë më shumë se trefishuar krahasuar me vitin e kaluar.