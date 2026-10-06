Bugatti Veyron thyen rekordin në ankand – shitet për 5.44 milionë dollarë

Një Bugatti Veyron sapo ka vendosur një rekord të ri në ankandet publike. Një Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille, i vitit 2014, u shit në ankandin e RM Sotheby’s në Zyrih për rreth 5.44 milionë dollarë, duke u bërë Veyron-i më i shtrenjtë i shitur ndonjëherë në një ankand publik.
Dhe çmimi u arrit për më pak se tre minuta nga nisja e ofertave.
Çekiçi ra në 4.505 milionë franga zvicerane, ose rreth 4.91 milionë dollarë sipas kursit të kohës, ndërsa vlera përfundimtare e konvertuar arrin rreth 5.44 milionë dollarë.
Rezultati ishte shumë më i lartë se parashikimi fillestar i RM Sotheby’s. Shtëpia e ankandeve e kishte vlerësuar makinën mes 2.4 dhe 2.8 milionë frangave zvicerane, por ofertat e tejkaluan ndjeshëm kufirin maksimal.
Në fund, Veyron-i u shit rreth 61 për qind mbi vlerësimin maksimal.
Arsyeja kryesore është rrallësia ekstreme. Bugatti prodhoi vetëm tre ekzemplarë të Veyron Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille, duke e bërë këtë një nga versionet më të kërkuara të modelit.
Edicioni mban emrin e legjendarit Jean-Pierre Wimille, pilotit të ekipit zyrtar të Bugatti-t dhe fituesit të parë të 24 Hours of Le Mans me një Bugatti, në vitin 1937.
Makina e shitur në Zyrih kishte vetëm 3,766 kilometra të përshkuara që nga dalja nga fabrika në vitin 2014 – një shifër jashtëzakonisht e ulët për një hiper-makinë më shumë se një dekadë të vjetër.
Por ajo që ndodhet poshtë kapakut është po aq mbresëlënëse.
Veyron Grand Sport Vitesse përdor një motor 8.0-litër W16 me katër turbo, i cili zhvillon rreth 1,183 kuaj fuqi.
Shpejtësia nga 0 në 100 km/h arrihet në vetëm 2.6 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale e deklaruar arrin rreth 409 km/h.
Çmimi i arritur në Zyrih vendos kështu një standard të ri për të gjithë familjen Veyron në ankandet publike. Rekordi i mëparshëm mbahej nga një Veyron Grand Sport Sang Bleu, i shitur në vitin 2024, por modeli Wimille e tejkaloi atë me rreth 2.35 milionë dollarë.
Në rastin e këtij Veyron-i, kombinimi i tre faktorëve – vetëm tre ekzemplarë të prodhuar, kilometrazh ekstremisht i ulët dhe lidhja me historinë e Bugatti-t në Le Mans – e shndërroi ankandin në një garë të jashtëzakonshme mes koleksionistëve.
Dhe për vetëm pak minuta, një Veyron i vitit 2014 u shndërrua në Veyron-in më të shtrenjtë të shitur ndonjëherë në një ankand publik.