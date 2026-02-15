“Ta rrëzojmë Françeskun”: komploti i Steve Bannon me Epstein kundër Papës

Të konsideruarit e Vatikanit si çerdhe homoseksualësh, por vetë jo pak të ndyrë…
Ish-këshilltari i Shtëpisë së Bardhë, Steve Bannon, ka qenë në qendër të një sërë zbulimesh rreth përpjekjeve të tij për të minuar Papa Françeskun, me mbështetjen e të dënuarit për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Sipas CNN, emailet e vitit 2019, të cilat u publikuan së fundmi nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, zbulojnë strategjitë e Bannon për të “rrëzuar” Papën, të cilin ai e konsideronte rivalin e tij të betuar.
Bannon, një ish-këshilltar i Donald Trump, ishte një kritik i zëshëm i Papa Françeskut, të cilin ai e konsideronte armik të lëvizjes nacionaliste dhe populiste që është rritur në Evropë vitet e fundit. Strategjia e tij dukej se bazohej në forcimin e lëvizjes së tij politike me ndihmën e Epstein, i cili dyshohet se po ndihmonte në kultivimin e mbështetësve për politikat e tij.
Ai ishte në kontakt me Epstein
Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së zbulojnë se Steve Bannon ishte në kontakt me Jeffrey Epstein, duke dashur të orkestronte një fushatë për të minuar Papën.
Konkretisht, Steve Bannon, ish-këshilltari i Shtëpisë së Bardhë i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duket se ka diskutuar strategji me autorin e dënuar të krimeve seksuale Jeffrey Epstein kundër Papa Françeskut, me të parin që deklaronte se shpresonte ta “shkatërronte” Papën.
Mesazhet e shkëmbyera në vitin 2019, të cilat u publikuan muajin e kaluar, zbulojnë se Bannon iu afrua financierit në përpjekjen e tij për të minuar ish-Papën, pas largimit të tij nga administrata e parë Trump.
Pse Bannon e kritikoi Papën Françeskun?
Bannon ishte një kritik i zëshëm i Papa Françeskut, të cilin e shihte si një kundërshtar të vizionit të tij “dominantist”, një lloj populizmi nacionalist që u përhap në të gjithë Evropën në vitin 2018 dhe 2019. Dokumentet e publikuara duket se tregojnë se Epstein po e ndihmonte ish-këshilltarin e Trump të rriste lëvizjen e tij. “Ne do ta rrëzojmë Françeskun”, i shkroi Bannon Epsteinit në qershor 2019. “Chillintonët, Xi Jinping, Françesku, BE-ja, të gjithë, shoku”, shtoi ai.
Papa Françesku ishte një pengesë e madhe për rritjen e lëvizjes nacionaliste të Bannon. Në vitin 2018, ish-këshilltari i Trump e përshkroi Françeskun si “të neveritshëm” në një intervistë me revistën The Spectator, duke e akuzuar atë për mbështetjen e “elitave globale”. Në fakt, thuhet se ai i kërkoi Matteo Salvinit, zv/kryeministrit aktual të Italisë, të “sulmonte” Papën.
Roma dhe Vatikani ishin të rëndësishëm për aspiratat e Bannon, siç e përshkruan CNN. Veçanërisht, ish-këshilltari i Trump krijoi një zyrë në Romë kur drejtonte Breitbart News dhe mori pjesë në përpjekjet për të krijuar një “shkollë gladiatorësh” për të mbrojtur vlerat judeo-kristiane pranë Qytetit të Përjetshëm.
Papa Françesku, nga ana tjetër, ka qenë një kundërpeshë ndaj botëkuptimit të Trump, duke kritikuar ashpër nacionalizmin dhe duke promovuar mbrojtjen e emigrantëve si një shenjë dalluese të papatit të tij. Të dhënat e Departamentit të Drejtësisë të publikuara së fundmi tregojnë se Bannon i dërgoi mesazhe Epstein disa herë në një përpjekje për të minuar Papën.
Ç’thonë mesazhet Epstein-Bannon për Papa Françeskun
Në këto mesazhe, Bannon i referohet librit “Në Dollapin e Vatikanit” (2019) nga gazetari francez Frederic Martel, i cili ekspozon sekretet dhe hipokrizinë në nivelet më të larta të kishës. Martel pretendon se 80% e klerit në Vatikan janë homoseksualë, ndërsa e mbajnë sekret seksualitetin e tyre.
Referenca e Bannon ndaj librit të gazetarit francez Frederic Martel “Në Dollapin e Vatikanit”, i cili ekspozoi thashethemet rreth seksualitetit të priftërinjve të Vatikanit, duket se e ka ndezur më tej debatin politik. Bannon thuhet se diskutoi me Epstein idenë e shndërrimit të librit në një film, madje duke i ofruar pedofilit të dënuar një prodhim ekzekutiv.
Megjithatë, financuesi nuk duket se e ka pranuar ofertën dhe duket se e ka pyetur nëse Bannon do të bënte një film për filozofin Noam Chomsky. Martel tha se nuk mund të pranonte një marrëveshje filmi, pasi të drejtat ishin në duart e botuesit të tij. Martel beson se Bannon donte ta “shfrytëzonte” librin kundër Papa Françeskut.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se më 1 prill 2019, Epstein i dërgoi vetes një artikull për revistën “In the Closet of the Vatican” dhe më vonë i dërgoi Bannon një artikull të titulluar “Papa Françesku apo Steve Bannon? Katolikët duhet të zgjedhin”, të cilit ish-këshilltari i Trump iu përgjigj, “zgjedhje e lehtë”.
Një pikë polemikash të forta
Çështja e homoseksualitetit në Kishë është bërë një pikë polemikash të forta, pasi për disa konservatorë, kjo është dëshmi e një krize sistemike brenda Kishës. Disa e lidhin çështjen me skandalet e përhapura të abuzimit seksual që kanë tronditur Kishën Katolike në vitet e fundit. Megjithatë, shumica e ekspertëve dhe studiuesve e konsiderojnë shkencërisht të pasaktë barazimin e seksualitetit me abuzimin seksual.
Vërehet se biografi i Papës, Austen Ivereig, deklaroi se Bannon besonte se mund ta përdorte librin për të ekspozuar dhe dëmtuar Papa Françeskun, duke pretenduar se po “pastronte” kishën. Këto mesazhe tregojnë gjithashtu se ish-këshilltari i Trump po komunikonte me Epstein disa vite pas dënimit të tij në vitin 2008 për vepra penale seksuale ndaj të miturve dhe pak para arrestimit të tij për trafikim të të miturve. /tesheshi