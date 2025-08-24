Të drejtat e njerëzve ndaj njëri-tjetrit

O myslimanë të nderuar!
Një ditë, i Dërguari i Allahut (a.s.) i pyeti shokët e tij:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَدْرُونَ مَنِ المُفْلِسُ؟” فَقَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاع
فَقَالَ ﷺ: “إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، فَذَلِكَ المُفْلِسُ.
Nga Ebu Hurejra (r.a.) transmetohet se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:
“A e dini kush është i falimentuari?”
Shokët thanë: “I falimentuari për ne është ai që nuk ka para dhe as pasuri.”
I Dërguari ﷺ tha: “I falimentuari nga umeti im është ai që do të vijë Ditën e Kiametit me namaz, agjërim dhe zekat, por gjithashtu ka sharë këtë, ka shpifur ndaj atij, ka ngrënë pasurinë e këtij, ka derdhur gjakun e atij dhe ka rrahur këtë. Atëherë këtij do t’i jepen nga veprat e tij të mira dhe atij do t’i jepen nga veprat e tij të mira. E nëse veprat e tij të mira mbarojnë para se të shlyhen të gjitha padrejtësitë e tij, atëherë do të merren mëkatet e atyre që u ka bërë padrejtësi dhe do t’i hidhen atij, pastaj ai do të hidhet në zjarr. Ky është i falimentuari”.[i]
O besimtarë të dashur!
Të gjitha të këqijat që ndodhin në familje, shoqëri dhe botë kanë burimin nga shkelja e të drejtave të njerëzve. Për fat të keq, këto shkelje ndodhin nganjëherë nga zakoni, nganjëherë nga pakujdesia e shpërqendrimi, dhe nganjëherë qëllimisht.
Ruajtja e jetës, fesë, pasurisë, mendjes dhe brezave është ndër qëllimet më madhore të Islamit dhe këto janë të drejta të shenjta që nuk lejohet të cenohen. Shkelja e tyre është mëkat i madh dhe padrejtësi e rëndë.
O myslimanë të nderuar!
Shkelja më e madhe e të drejtave të njerëzve është sulmi ndaj jetës. Për fat të keq, sionistët zullumqarë po kryejnë këtë krim të shëmtuar para syve të botës.
Allahu i Lartësuar thotë:
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
“Kush e vret një besimtar me qëllim, dënimi i tij është Xhehenemi, ku do të qëndrojë përgjithmonë; Allahu është i zemëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur një dënim të madh”.[ii]
Detyra jonë është të mos heshtim ndaj padrejtësisë në Gaza dhe gjetkë, por të japim ndihmë materiale dhe shpirtërore për të shtypurit.
O besimtarë të ndershëm!
Ndryshimi i pjesëve të trashëgimisë që Allahu i ka përcaktuar, pa pajtimin e palëve, është padrejtësi. Kush i privon vajzat nga trashëgimia ose nuk është i kënaqur me atë që Allahu ka ndarë, ka ngrënë një pjesë nga të drejtat e njerëzve.
Profeti (a.s.) thotë:
مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
“Kush merr padrejtësisht qoftë edhe një pëllëmbë tokë, Allahu do ta lidhë atë tokë rreth qafës së tij në Ditën e Kiametit, deri në shtatë toka”.[iii]
O myslimanë të dashur!
Blerja e mallrave nga prodhuesit nën vlerën e tyre dhe shitja e tyre me shumëfishin e çmimit është padrejtësi. Shtimi i lëndëve të dëmshme, shitja e mallrave të skaduara, mashtrimi në peshore dhe matje të gjitha janë të ndaluara.
Profeti (a.s.) ka thënë:
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
“Kush na mashtron, nuk është prej nesh”.[iv]
Gjithashtu, zënia e rrugëve publike, rritja e çmimeve qëllimisht dhe përhapja e shpifjeve për të dëmtuar të tjerët, janë mëkate të mëdha.
O myslimanë të nderuar!
Ndërgjegjësimi për të drejtat e njerëzve fillon nga familja dhe forcohet përmes edukimit të shëndoshë dhe mbjelljes së vlerave të besimit.
Allahu i Madhërishëm na paralajmëron:
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
“Dhe frikësohuni nga një ditë kur do të ktheheni tek Allahu; pastaj çdo njeri do të marrë plotësisht atë që ka fituar dhe nuk do t’i bëhet padrejtësi askujt”
[i] Muslim, Kitab el-Birr, hadithi nr. 59.
[ii] Kur’an, Sura en-Nisa, 4:93.
[iii] Muslim, Kitab el-Musakat, hadithi nr. 137.
[iv] Muslim, Kitab el-Iman, hadithi nr. 164.