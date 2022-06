Të hash për të jetuar gjatë, ja mënyrat që duhet të ndjekim

“Ndonjëherë një përmbledhje vërtet e mrekullueshme e provave shkencore në fushën e të ushqyerit ekzaminohet sistematikisht nga studiuesit, dhe si shkencëtar dhe dietolog, më bën të dëshiroj t’i shtrëngoj duart autorit dhe t’i falënderoj personalisht”- dietolog.

Më poshtë, do të gjeni sugjerime kryesore nga kjo bishë e rëndësishme e një botimi – artikujt kryesorë të veprimit, në mënyrë që të keni në majë të gishtave inteligjencën ushqyese për t’u futur në jetën tuaj.

5 këshilla për të përqafuar ushqimin e jetëgjatësisë

Duajini qelizat tuaja: Gjithçka ka të bëjë me ushqimin brenda-jashtë

Bazuar në hulumtimin kolektiv, duket se disa procese kyçe qelizore janë qartësisht pro jetëgjatësisë dhe për këtë arsye janë ruajtur shumë në të gjithë speciet.

Përqafimi i më shumë bimëve ka përfitime të mëdha

Hulumtimi kolektiv tregon se më shumë bimë (fruta, perime, bishtajore, arra, fara, etj.) janë receta e mirëfilltë për ushqim rigjenerues, shëndet dhe jetëgjatësi.

Përdorni treshen yndyrna-sheqerna-proteina

Yndyrnat shtazore, sheqeri (dhe karbohidratet e rafinuara në përgjithësi) dhe proteinat shtazore janë të lidhura me rrugët që nxisin dhjamosjen e tepërt, zvogëlojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës, shkaktojnë stres oksidativ dhe kaskada inflamatore dhe rrisin disrregullimin metabolik.

Jini kursimtar me kaloritë tuaja

Ndërsa qëllimi është gjithmonë të konsumoni një model të ushqyerjes normale (d.m.th., që kaloritë tuaja të marra të përputhen me nevojat tuaja metabolike të personalizuara), ka disa gjëra që duhen mbajtur parasysh. Për shembull, kur marrja e kalorive rregullisht tejkalon nevojat, kjo mund të rezultojë në prishjen e bilancit të energjisë.

Jepini qelizave tuaja pushim duke agjëruar

Nëse do të merrnit një klasë për përmirësimin e jetëgjatësisë, agjërimi do të diskutohej në leksionin e parë. Kjo sepse nga hulumtimi i deritanishëm, është shumë e qartë se jetëgjatësia është e lidhur me “një kalim në modelet metabolike të lidhura me përgjigjet e agjërimit”.