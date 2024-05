Të paktën 300 të vdekur nga rrëshqitja masive e tokës në Papua Guinenë e Re

Numri i të vdekurve nga rrëshqitja masive e dheut në një rajon të largët të veriut të Papua Guinesë së Re është rritur në më shumë se 300, tha një ligjvënës i vendit, transmeton Anadolu.

Ndërsa konfirmoi numrin e fundit të vdekjeve, Aimos Akem, deputet nga provinca Enga, tha se rrëshqitja e dheut që goditi rajonin Maip-Mulitaka në orët e para të së premtes shkatërroi gjithashtu 1.182 shtëpi në zonën Rural LLG, raportoi e përditshmja lokale PNG Post Courier.

Sipas raporteve në terren, ai tha se rrëshqitja e dheut mbuloi më shumë se 300 njerëz dhe shkatërroi gjashtë fshatra në rajon.

Rrëshqitja e dheut shkatërroi fshatin Yambili në provincën Enga, i cili është mbi 600 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit Port Moresby.

Mark Ipuia, një udhëheqës lokal dhe ish-ligjvënës nga rajoni, tha se fshati Yambali është i mbuluar me grumbuj të mëdhenj gurësh të shkaktuar nga rrëshqitja vdekjeprurëse e dheut.

Autoritetet lokale nuk e kanë konfirmuar ende numrin e viktimave.

Rrëshqitja e dheut ka bllokuar gjithashtu një rrugë që çon në qytetin Porgera, ku ndodhet një minierë e madhe ari.

SHBA-ja dhe Australia kanë ofruar ndihmë veçmas për qeverinë e Papua Guinesë së Re.

