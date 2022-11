Tek secili prej nesh fle nje Tomas Edison

Tomas Edison qenka perjashtuar nga shkolla si i dobet ne mesime dhe truthare. E megjithate e ema besonte tek aftesite e te birit. Ajo i paskesh thene drejtorit te shkolles:”Do vije dita e te degjoni kush eshte im bir Edisoni.”

Ne fakt emrin e tij nuk e dejoi vetem drejtori por e gjithe bota pasi e nxorri nga erresira duke shpikur llampen. Shpresa duhet shoqeruar me pune, mund dhe djerse.

Une personalisht besoj se tek secili prej nesh fle nje Edison. Ai thjesht duhet zgjuar, duhet nxjerre nga strofulla dhe i duhet forcuar besimi tek vetja. Asokohe do te mahniteni me driten qe do i fale njerezimit.

Nga: Elmaz Fida