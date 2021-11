Telefonat e mençur me zërin më të lartë

Ueb-faqja e njohur GSMArena nga viti i kaluar kryen teste të vazhdueshme të altoparlantëve dhe mikrofonave të telefonave dhe në bazën e saj disa prej tyre i kanë kaluar testet.

Vlen të theksohet se bëhet fjalë ekskluzivisht për zërin, e jo për cilësinë e një tingulli që telefonat nga lista prodhohen.

Është matur mesatarja e zërit, gjatë reproduktimit të audio incizimeve. Në listën e ngushtë të telefonave me zërin më të lartë ishin One Plus, Infinix Note 11 Pro, iPhone 13 Pro Max dhe Xiaomi.

Është interesant se në listën e ngushtë nuk kanë arritur të futen telefonat e kompanive të mëdha, siç është ai kompanisë jugkokreane Samsung.