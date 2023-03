Tesla aplikon për zgjerimin e Giga Berlin

Tesla më në fund vendosi të paraqesë aplikimin për ndikimin në mjedis ndërsa po vazhdon me planet e saj për të zgjeruar Gigafabrikën Gjermane jashtë Berlinit. Ky është hapi i parë në rrugën dredha-dredha të burokracisë gjermane dhe do të kalojë pak kohë përpara se zgjerimi aktual të fillojë.

Gigafactory Berlin ka një miratim për një kapacitet prodhimi prej 500,000 veturash dhe prodhon Tesla Model Y për momentin. Kur Tesla hapi fabrikën, planifikoi të arrinte një nivel prej 250,000 veturash në vit deri në fund të vitit 2022. Kjo fatkeqësisht nuk ndodhi por Giga Berlin e përfundoi 2022 me 3,000 vetura në javë ose rreth 150,000 vetura elektrike në vit.

Muajin e kaluar, ekipi në fabrikë konfirmoi se arriti të rrisë prodhimin në 4,000 automjete në javë, gjë që e afron atë me 5,000 “njësitë magjike: që Tesla i konsideron si “operim me shpejtësi të plotë”. Hapat e mëtejshëm të rritjes duhet të marrin shumë më pak kohë duke mos penguar faktorë të jashtëm, raporton Arena EV.

Tani, aplikimi i depozituar në pushtetin vendor nuk flet për zgjerimin e strukturës së fabrikës apo shtimin e tokës dhe ndërtesave shtesë. Sipas Teslës, fabrika që tashmë është në vend ka hapësirë të mjaftueshme për të akomoduar rritjen e prodhimit. Aplikimi është thjesht për të përcaktuar ndikimin mjedisor nga rritja e prodhimit.

Nëse aplikimi miratohet, Tesla do të fillojë procesin e punësimit dhe trajnimit së bashku me përmirësimet e brendshme të fabrikës. Një nga problemet më të mëdha me të cilat përballet kompania është përdorimi i ujit. Me sa duket aplikacioni tregon se fabrika nuk do të përdorë më shumë ujë nga sa përdor tashmë, pavarësisht dyfishimit të niveleve të miratuara të prodhimit.

Grupet ambientaliste tashmë po përgatiten për të kundërshtuar aplikimin, Tesla u përball me një sërë kundërshtimesh nga grupe të ndryshme kur po ndërtonte kompaninë. Përveç shpyllëzimit dhe specieve të kafshëve që preken nga fabrika, uji është një problem serioz.

Evropa po përballet gjithnjë e më shumë me mungesë të rregullt të ujit dhe kjo situatë nuk po përmirësohet. Tesla po riciklon ujin e saj të përdorur për prodhim dhe ka përmirësuar proceset e saj gjatë viteve, por vetëm kjo nuk garanton suksesin e aplikimit të saj.