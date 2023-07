Tesla po tërheq 16 mijë vetura nga rrugët e SHBA-së

Tesla po tërheq afro 16 mijë automjete Model S dhe Model X të prodhuara midis viteve 2021 dhe 2023 sepse disa rripa të sigurimit të përparmë “mund të mos lidhen siç duhet pas riparimit”.

Nëse rripi i sigurimit nuk është i lidhur siç duhet, ai mund të mos funksionojë siç duhet në një aksident, gjë që mund të rrisë rrezikun e lëndimit, njoftoi kompania amerikane.

Rregullatorët amerikanë të sigurisë së autostradave hapën një hetim për probleme të mundshme me rripat e sigurimit të Tesla në muajin mars.

Kompania nuk ka dijeni për ndonjë aksident, lëndim apo vdekje që mund të ketë lidhje me problemin e rripit të sigurimit, raporton usatoday.

Tesla do t’u dërgojë njoftime pronarëve që kanë automjetet e përmendura, do të kryejnë kontrolle falas dhe, nëse është e nevojshme, do të vendosin siç duhet rripat e sigurimit ose do të zëvendësojnë të gjithë montimin.