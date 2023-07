Tetë simptomat e zakonshme të ankthit tek fëmijët

Ankthi përkufizohet si një gjendje tensioni i brendshëm, shqetësimi dhe shqetësimi i humorit . Ai gjithashtu nënkupton ankth dhe një ndjenjë të humbjes së kontrollit. Të gjithë ne vuajmë nga ankthi në një moment të jetës sonë. Megjithatë, si shfaqet ankthi tek fëmijët? Për më tepër, pse ndodh? Le të zbulojmë.

Simptomat e zakonshme të ankthit tek fëmijët

Vështirësi në frymëmarrje

Fëmija mund të ketë vështirësi gjatë frymëmarrjes. Në fakt, ata e kanë të vështirë të ndalojnë ose të ngadalësojnë frymëmarrjen e tyre. Rrjedhimisht, frymëmarrja e tyre bëhet më e shpejtë dhe disi e munduar. Disa fëmijë gjithashtu mund të hiperventilojnë ose të kenë marramendje .

Dhimbje stomaku

Një tjetër simptomë e zakonshme e ankthit tek fëmijët është dhimbja e stomakut . Vlen të kujtohet se ka një numër mbaresash nervore në stomak. Prandaj, kur vuani nga nervat, vuan edhe stomaku juaj.

Vështirësi përqendrimi

Ankthi ndikon jo vetëm në fushën fizike të trupit, por edhe në atë njohës . Prandaj, fëmijët me ankth mund të përjetojnë ndryshime në përqendrimin e tyre. Kjo do të thotë se bëhet më e vështirë për ta të përqendrohen dhe mund të ndikojë negativisht në aftësinë e tyre për të përvetësuar njohuri të reja. Kjo, nga ana tjetër, do të shfaqet në performancën e tyre shkollore.

Shqetësim i tepruar

Një tjetër simptomë e ankthit tek fëmijët është shqetësimi i tepruar. Kjo është më e përhapur tek fëmijët që kërkojnë shumë nga vetja. Fëmijët që priren të jenë perfeksionistë .

Ndryshimet në vetëvlerësimin

Për shkak të ankthit, ose më mirë, të keqmenaxhimit të tij, mund të lindin edhe ndryshime në vetëvlerësim. Për shembull, një fëmijë që vuan nga sulmet e panikut dhe që nuk e kupton pse mund të mendojë se diçka e çuditshme po i ndodh. Ata madje mund të mendojnë se ka diçka të çuditshme tek ata

Tensioni i muskujve

Tensioni i muskujve është një tjetër simptomë e ankthit tek fëmijët. Në këto raste, muskujt kapen dhe tensionohen.

Marramendje

Marramendja është gjithashtu një simptomë e ankthit në fëmijëri. Kur fëmija nuk mund të marrë frymë mirë, truri i tij vuan nga një mungesë oksigjeni, gjë që shkakton marramendje.

Ndjeshmëri ose nervozizëm

Rritja e ndjeshmërisë (që mund të çojë në nervozizëm) mund të jetë gjithashtu një tjetër simptomë e zakonshme e ankthit tek fëmijët. Në fakt, ata mund të zemërohen ose të qajnë për çdo gjë dhe shpesh përpiqen të kontrollojnë emocionet e tyre.