Thesari i Jemenit: cila është rëndësia strategjike e provincës Hadhramaut?

Aty ku miqtë e deridjeshëm Saudi e Emirate janë shndërruar në armiq
Përshkallëzimi ushtarak dhe politik që provinca Hadhramaut ka përjetuar ditët e fundit nuk është vetëm një ngjarje kalimtare në rutinën e përditshme të luftës së gjatë të Jemenit, por më tepër momenti i shpërthimit të vonuar për të cilin vëzhguesit e situatës në Jemen kanë paralajmëruar prej kohësh. Përplasjet aktuale dhe mobilizimi i ndërsjellë midis forcave të Këshillit Kalimtar Jugor, të mbështetur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe Këshillit Fisnor Hadhramaut, të mbështetur nga qeveria legjitime e Jemenit dhe Arabia Saudite, përfaqësojnë kulmin e luftës për “çmimin e madh” në gjeografinë e Jemenit.
Ndërsa Këshilli Kalimtar Jugor separatist po përpiqet të imponojë realitetin ushtarak si një prelud për shpalljen e kontrollit të plotë mbi provincat jugore, dhe kështu ndarjen e Jemenit, Këshilli Fisnor Hadhramaut dhe me të Këshilli Kombëtar Hadhramaut qëndrojnë si një fortesë e fortë, e mbështetur nga dëshira rajonale (veçanërisht Arabia Saudite) për të parandaluar që njëra palë të monopolizojë skenën jugore me mbështetjen e Emirateve.
Porta lindore e Jemenit: cila është rëndësia strategjike e provincës Hadhramaut të Jemenit?
Realiteti, ose më saktë e ardhmja e Jemenit nuk mund të kuptohet pa kuptuar rëndësinë strategjike të provincës Hadramaut, e cila mbulon më shumë se një të tretën e sipërfaqes tokësore të Jemenit; një portë për në Detin Arabik, një rezervuar natyror i burimeve të naftës dhe gazit, dhe një bazë humanitare dhe kulturore në udhëkryqin e ndikimit lokal dhe rajonal.
Thellësia Strategjike
Provinca Hadhramaut ndodhet në bregdetin juglindor të Jemenit, me pamje nga Deti Arabik dhe Oqeani Indian. Kjo vendndodhje e bën atë një lidhje midis Gjirit Arabik dhe Afrikës Lindore nëpërmjet rrugëve detare. Ajo gjithashtu mbulon një sipërfaqe të gjerë, që përbën rreth një të tretën e sipërfaqes totale tokësore të Jemenit, duke i dhënë asaj një peshë gjeografike që tejkalon shumë provinca të tjera.
Popullsia e Provincës Hadhramaut vlerësohet të jetë 1,028,556, me komunitete emigrantësh në Azinë Lindore, vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit dhe Azinë Juglindore. Porti i Mukallas konsiderohet si një nga portet më të rëndësishme, ndërsa aeroporti i Mukallas është i treti më i madh në vend.
Hadhramaut mbulon një sipërfaqe prej rreth 190,000 kilometrash katrorë dhe ndan një kufi të gjatë dhe shumë të ndjeshëm me Mbretërinë e Arabisë Saudite në veri (kalimi strategjik Al-Wadi’a). Kjo afërsi gjeografike e bën Hadhramoutin oborrin e sigurisë kombëtare saudite. Prandaj, Riadi e konsideron çdo ndërprerje në Hadhramout si një kërcënim të drejtpërdrejtë për kufijtë e tij jugorë, gjë që shpjegon vendosmërinë e tij për të parandaluar çdo fraksion të armatosur që nuk është nën kontrollin e tij (siç janë forcat e Këshillit Tranzicional) të sundojë luginën dhe shkretëtirën në mënyrë të pavarur.
Dritarja më e madhe drejt Detit Arabik
Hadhramout ka një vijë bregdetare që shtrihet për më shumë se 360 km dhe ka pamje nga Deti Arabik. Kjo vendndodhje i jep asaj një avantazh strategjik larg Ngushticës së ngarkuar dhe të paqëndrueshme Bab el-Mandeb.
Rruga detare që kalon nëpër Hadhramaut është e rëndësishme sepse është pjesë e rrugës ndërkombëtare të transportit detar midis Azisë, Evropës dhe Amerikës, dhe rëndësia e saj ndoshta dyfishohet duke synuar rrugët tregtare dhe të energjisë. Jemeni në tërësi shikon strategjikisht mbi Ngushticën Bab el-Mandeb, e cila lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit, por Hadhramaut në veçanti shikon drejtpërdrejt nga Deti Arabik.
Prania e portit të Mukallas në bregdetin e provincës gjithashtu forcon rolin detar dhe tregtar të Hadhramaut, duke e bërë atë një pikë tërheqëse për pjesëmarrje në tregti me Gjirin, Azinë dhe Afrikën.
Sipas një raporti në Financial Times, fuqitë ndërkombëtare dhe rajonale i shohin portet e Hadhramaut (Mukalla, Shihr, Dabba) si alternativa jetësore për eksportet e energjisë dhe tregtinë në rast se ngushtica mbyllet. Nuk ka dyshim se kontrolli i kësaj vije bregdetare do të thotë kontroll i një linje jetësore që lidh Oqeanin Indian me zemrën e Gadishullit Arabik.
Diversiteti gjeografik: Bregu dhe Lugina
Zonat bregdetare dhe të luginës së Hadhramaut, nga një perspektivë bujqësore, janë të pasura me tokë pjellore që prodhojnë grurë, elb, hurma dhe agrume, duke mbështetur prodhimin vendas të ushqimit. Provinca gjithashtu ka një sektor aktiv peshkimi për shkak të vendndodhjes së saj në Detin Arabik, duke siguruar jetesën për popullsinë dhe një bazë për kompanitë e orientuara drejt eksportit. Mukalla është qyteti kryesor në rajonin bregdetar, ndërsa Seiyun dhe Tarim konsiderohen qytetet kryesore në luginë. Vija bregdetare e provincës përfshin gjithashtu disa porte të rëndësishme, me Portin Al-Shihr që është një nga tre portet më të rëndësishme për ngarkimin e naftës bruto. Vendndodhja e Hadhramaut midis Arabisë Saudite dhe Omanit, si dhe qasja e saj në Detin Arabik dhe Oqeanin Indian, ka lehtësuar tregtinë dhe shkëmbimin kulturor për dekada në Gadishullin Arabik, Afrikën Lindore, Azinë Juglindore dhe rajone të tjera.
Hadhramauti karakterizohet nga një natyrë ushtarako-gjeografike e ndarë si më poshtë:
Bregu (Mukalla): Tradicionalisht nën ndikimin e forcave elitare të Hadhramautit të mbështetura nga Emiratet dhe besnike ndaj Këshillit Kalimtar.
Lugina dhe Shkretëtira (Seiyun): Nën ndikimin e Rajonit të Parë Ushtarak dhe Këshillit Fisnor të Hadhramautit, të cilat janë të lidhura me qeverinë legjitime dhe të udhëhequra nga Arabia Saudite. Kjo ndarje gjeografike është skena e vërtetë e operacioneve aktuale, ku “Bregu” po përpiqet të gëlltisë “Luginën”.
Cila është rëndësia tregtare dhe ekonomike e Hadhramautit?
Rëndësia ekonomike e Hadhramautit mund të jetë një nga arsyet më të rëndësishme për konfliktin që e rrethon. Është një nga zonat më të pasura të Jemenit për sa i përket burimeve natyrore, me depozita të mëdha nafte dhe gazi natyror. Disa burime vlerësojnë se Hadhramauti ishte përgjegjës për më shumë se gjysmën e prodhimit të naftës së Jemenit para luftës, duke e bërë atë një burim të madh të të ardhurave kombëtare.
Me rreth 80% të rezervave të naftës së Jemenit, Hadhramauti është përshkruar nga disa si “thesari i mbyllur i Jemenit”. Prania e fushave që prodhojnë naftë bruto dhe gaz natyror e bën Hadhramautin një burim të rëndësishëm të ardhurash ekonomike për çdo autoritet që e qeveris atë, duke përfshirë qeverinë legjitime, Këshillin Tranzicional dhe forcat lokale. Gjithashtu, përdorimi i porteve për ngarkimin dhe eksportimin e naftës e lidh Hadhramautin me ekonominë globale dhe e bën atë një objektiv për kompanitë globale të transportit detar. Këto burime e kanë bërë Hadhramautin një objektiv për koalicionin saudito-emiratian, me secilin vend që kërkon ndikim ekonomik dhe politik mbi tjetrin.
Fushat Masila, një litar shpëtimi
Hadhramati përmban rezervat më të mëdha të naftës në Jemen (sektorët Masila). Para luftës, vetëm këto fusha siguronin rreth 70% të buxhetit të shtetit. Konflikti aktual në ditët e fundit është përqendruar në sigurimin ose kontrollin e rrugëve të furnizimit për këto fusha. Për Këshillin Tranzicional, “Shteti Jugor” nuk mund të mbijetojë ekonomikisht pa naftën e Hadhramautit; Aden dhe provincat e tjera jugore (Lahj, Dhale) nuk kanë burimet e tyre, duke e bërë Hadramautin “mushkëritë ekonomike” të projektit të shkëputjes.
Porti Al-Dabba dhe eksportet e naftës
Porti i naftës Al-Dabba ka qenë më parë shënjestër e sulmeve të Huthëve që kanë ndaluar eksportet, por konflikti aktual është një luftë se “kush e mban rubinetin”. Sipas raportimeve, fiset po kërkojnë një pjesë të të ardhurave nga nafta dhe zhvillimin e zonave të koncesionit, dhe po refuzojnë që të ardhurat të shkojnë në Bankën Qendrore në Aden (e kontrolluar nga Këshilli Tranzicional dhe qeveria) pa garanci të qarta për Hadhramautin.
Pasuria minerale dhe ari
Përveç naftës, Lugina Madan në Hadhramaut është e pasur me rezerva ari dhe minerale. Raportet ekonomike tregojnë se kompanitë e huaja po e monitorojnë nga afër situatën e sigurisë, pasi stabiliteti është një parakusht për shfrytëzimin e këtyre burimeve, të cilat palët në konflikt nuk kanë arritur t’i sigurojnë.
Çfarë dëshiron secila palë nga Hadhramauti?
Interesat në Hadhramaut janë të ndërthurura në mënyrë të ndërlikuar, ku secila palë lufton një betejë ekzistenciale:
Këshilli Kalimtar Jugor (KKJ)
Objektivi: Kontroll i plotë i Luginës së Hadhramaut dhe dëbimi i forcave të distrikteve ushtarake që i përkasin qeverisë legjitime dhe fiseve.
Motivi: Këshilli Kalimtar, i mbështetur nga Emiratet, e konsideron projektin e “rindërtimit të shtetit jugor” të paplotë dhe të pamundur për t’u arritur pa Hadhramautin. Hadhramauti përfaqëson peshën gjeografike dhe ekonomike të projektit të “shtetit jugor”.
Strategjia aktuale: Sipas analizave nga Instituti i Uashingtonit, Këshilli Kalimtar po ndjek një strategji të “presionit gradual”: mobilizimin e publikut përmes demonstratave, përdorimin e forcës së kufizuar ushtarake për të pushtuar zonat dhe përpjekjen për të fituar disa udhëheqës fisnorë (si Faraj Al-Bahsani) me qëllim ndarjen e fiseve.
Këshilli Fisnor i Hadhramautit dhe Këshilli Kombëtar i Hadhramautit
Objektivi: Hadhramauti është zot i vendimeve të veta. Aleanca refuzon të jetë e varur nga Aden (Këshilli Tranzicional) ose Sana’a (Houthi).
Motivi: identitet i dallueshëm i banorëve të Hadhramautit dhe ndjenjë historike e margjinalizimit. Këshilli, i udhëhequr nga Amr bin Habris, i sheh forcat e Këshillit Tranzicional si forca jashtë-provinciale që nuk janë të ndryshme nga forcat saudite në përpjekjen e tyre për kontroll.
Strategjia: Kërcënimi për ndërprerjen e naftës, vendosja e forcave të armatosura fisnore dhe formimi i një aleance taktike me Arabinë Saudite për të balancuar ndikimin kundër Këshillit Tranzicional.
Arabia Saudite
Qëllimi: Parandalimi i Këshillit Tranzicional nga marrja e kontrollit të plotë të Hadhramautit dhe ruajtja e një zone të sigurt tampon në kufijtë e tij.
Motivi: Riadi ka frikë nga një shtet jugor separatist që mund të jetë i paqëndrueshëm ose nën ndikimin e rivalëve. Gjithashtu, sipas faqes së internetit Stratfor, Arabia Saudite ende ka në llogaritjen e saj strategjike afatgjatë idenë e një “daljeje nafte” përmes territoreve të Hadhramautit në Detin Arabik me qëllim anashkalimin e Ngushticës së Hormuzit, dhe kjo kërkon një Hadhramaut miqësor dhe të qëndrueshëm, dhe jo nën kontrollin e një fraksioni të armatosur ekstremist.
Lëvizja e fundit: Formimi i “Mburojës së Atdheut” si një forcë alternative dhe mbështetja për “Këshillimin Kombëtar të Hadhramautit” si bartës politik i çështjes së Hadhramautit, larg Këshillit Tranzitor.
Qeveri legjitime (Këshilli i Udhëheqjes Presidenciale)
Statusi: Jeton në një gjendje vdekjeje klinike.
Ndikimi: Presidenti Rashad al-Alimi po përpiqet të manovrojë me mbështetjen saudite për ta mbajtur Hadhramautin nën ombrellën e një “shteti federal”, por po përballet me një rebelim nga disa anëtarë të këshillit të tij (al-Zubaidi, al-Muharrami, al-Bahsani).
Emiratet e Bashkuara Arabe
Qëllimi gjeopolitik: “Perandoria e porteve dhe bregdeteve”. Abu Dhabi e sheh bregdetin e Hadhramautit (Mukalla dhe Shihr) si një lidhje jetësore në strategjinë e tij për të kontrolluar rrugët detare nga Ngushtica e Hormuzit në Bab el-Mandeb, deri në Bririn e Afrikës. Kontrolli i porteve të Hadramaut i jep asaj ndikim tregtar dhe ushtarak mbi rrugët e transportit detar në Detin Arabik.
Motivi politik: “Forcimi i aleatit jugor”. Emiratet e kuptojnë se projekti i Këshillit Kalimtar Jugor (aleati i tyre kryesor) do të mbetet i dobët dhe ekonomikisht i paqëndrueshëm pa naftë dhe zonën e Hadhramautit. Prandaj, ata mbështesin zgjerimin e Këshillit Kalimtar për të siguruar krijimin e një entiteti të fortë jugor (qoftë një shtet i pavarur ose një autonomi e gjerë) që do të jetë miqësor me ta dhe i lirë nga ndikimi i “Vëllazërisë Myslimane” (Partia Islah), siç pretendojnë ata.
Mjete ushtarake: Ata kanë krijuar dhe trajnuar forcat elitare të Hadhramautit që kontrollojnë bregdetin dhe po i përdorin ato si një krah milicie, si dhe një kartë të fortë për të zvogëluar ndikimin e forcave besnike ndaj qeverisë/Arabisë Saudite në luginë.
Në një përshkallëzim të paparë në kampin “legjitim” në Jemen, autoritetet jemenase të martën, më 30 dhjetor 2025, anuluan marrëveshjen e mbrojtjes së ndërsjellë me Emiratet dhe kërkuan tërheqjen e të gjitha forcave të tyre brenda 24 orëve. Vendimi, i marrë nga Presidenti i Këshillit të Lidershipit Presidencial, Rashad al-Alimi, pasqyron tensionet në rritje mbi lëvizjet e Këshillit Kalimtar Jugor në Hadhramaut dhe Mahra. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe më pas njoftoi fundin e ekipeve të mbetura “kundër terrorizmit” në Jemen, duke konfirmuar se vendimi u mor “vullnetarisht” dhe në koordinim me partnerët, siç përshkruan ata. /tesheshi