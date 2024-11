Toyota me një model të ri Land Cruiser

Toyota Land Cruiser është kthyer.

Pas një ndërprerjeje të shkurtër dyvjeçare, modeli për terrene të vështira është kthyer në linjën e Toyotas.

Modeli i vitit 1958 është Land Cruiser më i lirë që mund të merrni. Ai illon nga 57,345 dollarë, .

Ndërsa çmimi për versionin e ri vjen pak më i shtrenjtë, me 57,900 dollarë.

Marka përshtat çdo version të Land Cruiser me të njëjtin motor hibrid me katër cilindra turbocharged 2.4-litërsh që prodhon 326 kuaj fuqi dhe me një transmision automatik me tetë shpejtësi.