Toyota publikon pamjet e para të SUV-it të ri

Toyota publikoi pamjet e para të SUV-it të ri, duke konfirmuar se prezantimi i plotë do të bëhet më 10 shkurt.
Automjeti duket të ketë tre rreshta sediljesh dhe hapësirë për familje. Ai vjen me tavan panoramik dhe teknologji moderne në kabinë, si ekran digjital dhe porta USB të integruara.
Dizajni i jashtëm përputhet me imazhet e mëparshme të patentave të Toyota-s.
Ky SUV është pjesë e planit të kompanisë për të zgjeruar linjën e automjeteve elektrike.
Prodhimi pritet të nisë në Shtetet e Bashkuara më vonë gjatë vitit.
Emri përfundimtar ende nuk është konfirmuar nga Toyota.
Fansat mund të presin një SUV të madh, praktik dhe modern në tregun amerikan.