Trageti “Salem Express” mbetet i zhytur në Detin e Kuq

Mbetjet e tragetit “Salem Express” ndodhen në shtratin e Detit të Kuq, ku anija e pasagjerëve u fundos, duke lënë qindra të vdekur në një nga fatkeqësitë më vdekjeprurëse detare të rajonit, raporton Anadolu.
Trageti “Salem Express”, i cili u fundos pranë qytetit Safaga në Detin e Kuq më 14 dhjetor 1991, ishte duke lundruar nga Xheda e Arabisë Saudite për në Egjipt.
Anija që mbante qindra haxhinjë që ktheheshin nga Haxhi në Mekë për në Xheda, u përplas rëndë me pjesën juglindore të një zinxhiri shkëmbinjsh nënujorë të njohur si Hyndman Reef pranë fundit të udhëtimit, ndërsa po i afrohej portit Safaga nga Xheda.
Anija u fundos me shpejtësi ndërsa një listë përfundimtare e numrit të pasagjerëve në bord nuk ishte e mundur të gjendej. Autoritetet egjiptiane përfundimisht përcaktuan se numri përfundimtar i të vdekurve ishte 470 ndërsa 180 pasagjerë dhe ekuipazhi arritën të mbijetonin dhe të arrinin në breg vetë.
Pavarësisht se autoritetet egjiptiane nxorën shumicën e trupave, zhytja në rrënoja ka qenë e ndaluar për shkak të statusit të saj si një varr përkujtimor i zhytur.
Anija e fundosur, që mban emrin “Salem Express” në oxhakun e saj, zbulon valixhe, karroca për fëmijë dhe sende të ndryshme personale. I zhytur për më shumë se 30 vjet, sipërfaqja e tragetit është e mbuluar me alga dhe korale.
Midis valixheve, ka sende të ndryshme që besohet të jenë dhurata që haxhinjtë blenë për të afërmit e tyre pas kthimit. Brenda anijes së fundosur ka një restorant me tavolina të fiksuara. Varka shpëtimi janë të pranishme pranë ndërsa helikat në pjesën e pasme kanë mbetur të paprekura deri më sot.