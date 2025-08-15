Tre botë rrethojnë njeriun

Malik Ibn Nebij (r.a)

Ky është koncepti i famshëm i Malik Bin Nebij mbi “tre botët” që rrethojnë dhe formësojnë jetën e njeriut. Ai i përshkroi kështu:

  1. Bota e ideve
    • Vlerat, besimet, vizioni dhe mënyra e të menduarit që udhëheq një shoqëri.
    • Çdo civilizim ka sistemin e vet të ideve që i jep kuptim jetës dhe orienton zhvillimin.
  2. Bota e njerëzve
    • Individët dhe roli i tyre; udhëheqësit, dijetarët, punëtorët, masat.
    • Këtu përfshihen marrëdhëniet shoqërore dhe dinamika mes individëve.
  3. Bota e sendeve
    • Mjetet, teknologjitë, pasuritë materiale, infrastruktura.
    • Janë produkt i mendjes njerëzore dhe përdoren për të përmbushur nevojat.

Një civilizim nuk mund të qëndrojë vetëm mbi një nga këto botë duhet harmoni midis ideve, njerëzve dhe sendeve. Nëse bie bota e ideve, shpejt rrënohen edhe bota e njerëzve dhe e sendeve.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI