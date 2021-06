Tre formacionet se si mund të luajë Anglia përballë Kroacisë

Anglia do të fillojë rrugëtimin në Euro 2020 me një ndeshje mjaftë të vështirë ndaj Kroacisë në stadiumin Wembley të dielën (nesër).

Me Tre Luanët mes favoritëve për të fituar turneun, skuadra e Gareth Southgate do të jetë e etur të fillojë sa më mirë.

Trajneri ka disa vendime serioze për përzgjedhje në formacion, duke shpresuar që t’i bëjë të qëlluarat dhe të dalë triumfues ndaj kroatëve.

Southgate mund të ketë tre formacione, por vetëm njëri mund t’i sjellë fitoren Anglisë.

Skema: 4-3-3

Formacioni : Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Foden, Rashford, Kane.

Si mund të rreshtohet Anglia nëse luan Grealish

Skema: 4-2-3-1

Formacioni : Pickford; Walker, Gurë, White / Mings, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Grealish; Kane

England are among the hotly-tipped favourites to win Euro 2020

Si mund të luajë Anglia në pjesën defanzive me tre mbrojtës

Skema: 3-4-3

Formacioni : Pickford; Walker, Stones, Mings; Trippier, Chilwell; Rice, Mount; Foden, Rashford, Kane.

Skuadra e Anglisë prej 26-të lojtarëve:

Portierë: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford

Mbrojtësit: Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Ben White, Kieran Trippier, Kyle Walker

Mesfushorët: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

Sulmuesit: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling.