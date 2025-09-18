Tre grupe njerëzish që kanë nevojë veçanërisht për vitaminë D

Vitamina D, e njohur edhe si “vitamina e diellit”, shpesh reklamohet si një suplement kryesor dietik që shumë njerëz ndiejnë natyrshëm nevojën për ta marrë.
Rëndësia e saj është e pamohueshme, pasi luan një rol vendimtar në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm, nga mbështetja e sistemit imunitar deri te forcimi i kockave dhe dhëmbëve. Megjithatë, shumë njerëz kanë mungesë të kësaj vitamine thelbësore, kryesisht për shkak të stileve moderne të jetesës që kufizojnë ekspozimin në diell dhe marrjen e mjaftueshme dietike, shkruan mindbodygreen.com.
Ndërsa shumica e popullsisë mund të përfitojë nga suplementet e vitaminës D, ka grupe të caktuara që kanë veçanërisht nevojë për të.
Kushdo që dëshiron shëndet optimal
Nëse dëshironi që trupi juaj të funksionojë në nivelin e tij më të lartë, vitamina D është aleati juaj. Receptorët e vitaminës D gjenden në pothuajse çdo qelizë, që do të thotë se është thelbësore për shëndetin e trurit, kockave, muskujve, hormonal, tretës dhe zemrës. Megjithatë, që trupi të korrë të gjitha përfitimet e tij, ai ka nevojë për nivele të mjaftueshme. Hulumtimet dhe ekspertët kryesorë të shëndetit sugjerojnë që niveli i rekomanduar në gjak duhet të jetë 50 ng/ml ose më i lartë, që është dukshëm më i lartë se kufiri klinikisht i pranueshëm. Nëse nivelet tuaja janë më të ulëta, është koha të merrni në konsideratë një supplement, raporton Index.hr.
Individë fizikisht aktivë
Pavarësisht nëse jeni atlet, atlet rekreativ, jogist me përvojë apo prind që vrapon pas fëmijëve të vegjël, aktiviteti fizik kërkon muskuj dhe kocka të forta. Vitamina D është thelbësore për ruajtjen e masës muskulore, dendësisë së kockave dhe të gjithë sistemit muskuloskeletor për shkak të rolit të saj në rregullimin e kalciumit. Nëse jeni mbi mesataren aktivë, marrja e një suplementi të përditshëm të vitaminës D mund të ndihmojë në mbajtjen e trupit tuaj të fortë dhe elastik.
Njerëzit mbi 40 vjeç
Ndërsa plakemi, aftësia e trupit tonë për të prodhuar dhe aktivizuar vitaminën D bie. Në mënyrë specifike, bëhet më e vështirë për trupin të shndërrojë rrezet e diellit në vitaminë D, si dhe ta shndërrojë atë në formën e saj aktive, hormonalisht aktive. Kjo e bën më të vështirë për të rriturit e moshuar, veçanërisht ata mbi 65 vjeç, të arrijnë dhe të mbajnë nivele të mjaftueshme të kësaj vitamine. Marrja e një suplementi cilësor çdo ditë mund t’i ndihmojë ata të ruajnë shëndetin optimal.