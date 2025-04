Tri ditë para seancës konstituive, Kurti ende pa përgjigje për formimin e qeverisë

Kur kanë mbetur edhe tri ditë deri në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, vazhdon të mos japë përgjigje të qarta nëse Lëvizja Vetëvendosje i ka siguruar votat e nevojshme për të formuar qeverinë e re.

Gjatë një deklarimi për media të shtunën, në ceremoninë e hapjes së pikëkalimit të përbashkët kufitar me Maqedoninë e Veriut në Bllacë, Kurti u pyet nga gazetarët rreth formimit të qeverisë. Por as këtë herë nuk dha përgjigje.

Në javët e fundit, Kurti ka zgjedhur të qëndrojë i heshtur sa herë është pyetur për numrat e nevojshëm për qeverisje, duke lënë të hapur shumë pikëpyetje në lidhje me mundësinë e krijimit të shumicës parlamentare.

Ndërkohë, zyrtarët e Vetëvendosjes kanë dhënë deklarata të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Të enjten, disa prej tyre, përfshirë ministrin në detyrë të Financave, Hekuran Murati, shprehën bindjen se LVV-ja i ka siguruar 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeministrit.

Megjithatë, disa ditë më parë, kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca, pranoi se pa një koalicion nuk mund të arrihet formimi i qeverisë. Po ashtu, Mimoza Kusari-Lila, deklaroi se partisë i mungojnë ende 2-3 vota për të arritur shumicën e nevojshme.

Seanca konstituive e Kuvendit, e cila do të mbahet më 15 prill, mbetet e shoqëruar me dilema të mëdha. Ende nuk është e qartë nëse partia fituese do të mund të sigurojë votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe për më pas, formimin e qeverisë.

Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 48 ulëse në Kuvend.

Në përpjekje për të gjetur një zgjidhje, Albin Kurti i dërgoi ftesë për takim kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikut. Megjithatë, Abdixhiku e refuzoi ftesën, duke deklaruar se gjuha përçarëse që, sipas tij, LVV-ja ka përdorur ndaj LDK-së, nuk e lejon një komunikim të tillë.