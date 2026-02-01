Tri kompanitë e Elon Musk në bisedime për një bashkim të mundshëm

Tri nga kompanitë e Elon Musk – SpaceX, xAI dhe Tesla – janë në lojë për një bashkim të mundshëm.
Ndërsa bisedimet duket se janë në fazën e hershme, sipas raporteve nga Bloomberg dhe Reuters, kjo mund të çojë përfundimisht në shkrirjen e të paktën një kompanie në SpaceX.
Po diskutohen dy skenarë.
Në njërin, SpaceX dhe Tesla do të bashkoheshin, sipas Bloomberg , duke cituar burime të paidentifikuara.
Në një tjetër, SpaceX dhe aXI (e cila tashmë zotëron platformën e mediave sociale X të Musk) do të bashkoheshin.
Sipas raportimeve nga Reuters , një bashkim midis SpaceX dhe xAI mund të ndodhë përpara një IPO të planifikuar të SpaceX këtë vit.
Kjo do të bashkonte produkte si chatbot-i Grok, platforma X, satelitët Starlink dhe raketat SpaceX nën një korporatë të vetme.
Përfaqësuesit e kompanive nga SpaceX dhe xAI nuk e kanë diskutuar këtë mundësi publikisht.
Megjithatë, dokumentet e fundit tregojnë se dy entitete të reja korporative u krijuan në Nevada më 21 janar, të cilat quhen K2 Merger Sub Inc. dhe K2 Merger Sub 2 LLC.
Kjo sugjeron që Musk po i mban të gjitha opsionet hapur.
Ka anë pozitive për secilin skenar.
Bashkimi i kompanive SpaceX dhe xAI mund t’i lejojë xAI të vendosë qendrat e saj të të dhënave në hapësirë, diçka që Musk ka thënë se dëshiron.
Një bashkim SpaceX-Tesla mund ta përshtasë biznesin e ruajtjes së energjisë të prodhuesit të automjeteve elektrike me idenë e qendrës së të dhënave në hapësirë gjithashtu.
Dhe të dyja opsionet – si dhe një kombinim i të tre kompanive – përputhen me komentet e Musk dhe veprimet e fundit për të konsoliduar, ose të paktën për të ndarë burimet midis tyre.
Vitin e kaluar, SpaceX pranoi të investonte 2 miliardë dollarë në xAI, sipas The Wall Street Journal , dhe më herët këtë javë, Tesla zbuloi se edhe ajo investoi 2 miliardë dollarë në startup-in me Al.