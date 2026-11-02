Trump: Do ta vendosim Amerikën në plan të parë çdo ditë

Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi tubime në Iowa dhe Kansas të dielën ndërsa republikanët bënë përpjekjen e fundit për të mobilizuar votuesit përpara zgjedhjeve të mesmandatit të së martës, transmeton Anadolu.
Trump iu drejtua mbështetësve në Dubuque të Iowës, përpara se të udhëtonte drejt Salinës, në Kansas, ku u bëri thirrje votuesve të mbështesin kandidatët republikanë dhe të ruajnë kontrollin e partisë mbi Kongresin.
“Nëse zgjidhni një Dhomë Përfaqësuesish dhe një Senat republikan më 3 nëntor, ne do të vazhdojmë ta vendosim Amerikën në plan të parë çdo ditë”, u tha Trump mbështetësve në Salina.
Trump theksoi prioritetet që, sipas tij, republikanët do t’i ndjekin nëse ruajnë kontrollin e Kongresit, përfshirë kufizime më të rrepta për imigracionin, kërkesa për identifikimin e votuesve dhe vërtetimin e shtetësisë si dhe ndalimin e të ashtuquajturave “qytete strehë” (sanctuary cities).
Ai bëri thirrje për dënimin me vdekje për trafikantët e drogës në shkallë të gjerë dhe trafikantët e qenieve njerëzore si dhe për këdo që shpallet fajtor për vrasjen e një oficeri të zbatimit të ligjit. “Epoka e artë e Amerikës është këtu, por ju duhet të dilni dhe të votoni”, tha Trump.
Presidenti amerikan u bëri thirrje votuesve në Kansas të mbështesin senatorin republikan Roger Marshall, i cili kërkon rizgjedhjen si dhe kandidatin republikan për guvernator, Ty Masterson.
“Le të dalim dhe të bëjmë atë që dimë të bëjmë më mirë: të fitojmë, të fitojmë, të fitojmë”, tha Trump duke shtuar se “Më 3 nëntor ne do të fitojmë dhe le t’i bëjmë dy vitet e ardhshme më të mëdha, më të mira dhe më të forta se kurrë më parë”.
Senatori Marco Rubio iu drejtua shkurtimisht tubimit në Kansas, duke vlerësuar arritjet e Trumpit në fushën e sigurisë kombëtare. “Detyra më e rëndësishme e çdo presidenti është të garantojë sigurinë tuaj dhe të familjes suaj. Në jetën time, asnjë president nuk e ka bërë këtë më mirë se ai që kemi aktualisht”, tha Rubio.
“Falë tij, si presidenti ynë, Amerika është më e fortë. Ju jeni më të sigurt dhe armiqtë tanë në mbarë botën janë më të dobët”, shtoi ai.
Zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit do të përcaktojnë se kush do të ketë kontrollin e të dy dhomave të Kongresit, pasi në garë janë të 435 vendet në Dhomën e Përfaqësuesve dhe 35 vende në Senat.