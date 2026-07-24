Trump gjithnjë e më “i frustruar” ndërsa lufta me Iranin hyn në muajin e 5-të

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është bërë gjithnjë e më “i frustruar” dhe skeptik në lidhje me perspektivat për paqe të qëndrueshme ndërsa lufta me Iranin po hyn në muajin e pestë, thonë zyrtarë të administratës dhe njerëz të afërt me presidentin, transmeton Anadolu.
Sipas një lajmi të “Wall Street Journal” të botuar të enjten, disa këshilltarë kanë frikë se konflikti i zgjatur po rëndon mbi presidencën e Trumpit duke nxitur çmime më të larta, duke gërryer vlerësimet e tij të miratimit dhe duke dëmtuar perspektivat e republikanëve në zgjedhjet e ardhshme afatmesme.
Një zyrtar i lartë i administratës tha se Trumpi beson se e vetmja gjë që Irani kupton është forca ushtarake dhe është në “modalitet hakmarrjeje” kundër Teheranit, duke i lënë atij disa opsione përveç vazhdimit të sulmeve.
SHBA-ja po dërgon më shumë trupa dhe armë në Lindjen e Mesme ndërsa Trumpi shqyrton përshkallëzimin ushtarak, pavarësisht shqetësimeve për kostot dhe mbështetjen publike. Lufta ka tensionuar lidhjet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, me Trumpin që heziton të flasë apo të takohet me të, sipas një zyrtari të lartë të administratës.
Lufta ka shkaktuar dëme personale për Trumpin dhe këshilltarët e tij të lartë, disa prej të cilëve janë paralajmëruar nga agjencitë e inteligjencës për kërcënimet iraniane për vrasje dhe janë këshilluar të shmangin përdorimin e shërbimeve të makinave, thonë njerëz të njohur me këtë çështje.
Ndërsa merrte pjesë në Samitin e NATO-s në Turqi, Trumpi u informua për inteligjencën izraelite në lidhje me një komplot të dyshuar iranian për ta vrarë atë. Megjithëse, zyrtarët amerikanë vunë në pikëpyetje besueshmërinë e tij, informimi thuhet se e ka shtyrë atë të kthehet me një “Air Force One” më të vjetër në vend të avionit të dhuruar nga Katari.
Trumpi u tha se ishte i zemëruar pasi “New York Times” zbuloi arsyen e ndryshimit, duke e quajtur rrjedhjen rrezik sigurie ndërsa administrata e tij kërkoi të identifikonte burimin.
Ai bëri presion për çmime më të ulëta të benzinës përpara zgjedhjeve afatmesme dhe ishte më pak i shqetësuar se këshilltarët e tij për pasojat politike të luftës, thanë njerëz të njohur me zhvillimet.