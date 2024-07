Trump kërcënon ata që mbajnë pen’gje amerikane: Do të paguani ‘një çmim shumë të madh’ nëse nuk lirohen

Kandidati republikan për president Donald Trump paralajmëron se vendet që mbajnë peng amerikanë do të paguajnë “një çmim shumë të madh” nëse nuk lirohen.

“Të gjithë botës, unë ju them këtë: ne duam që pengjet tanë të kthehen dhe ata më mirë të kthehen përpara se unë të marr detyrën, ose ju do të paguani një çmim shumë të madh”, paralajmëroi Trump në fjalimin e tij në Konventën Kombëtare Republikane.

Trump nuk specifikon se cilët pengje i referohet.

Ka më shumë se 60 amerikanë që mbahen peng ose janë ndaluar gabimisht në mbarë botën, duke përfshirë tetë amerikanë të mbajtur nga Hamasi në Gaza.

🇺🇸🇮🇱 TRUMP: “We want our hostages back, and they better be back before I assume office or you will be paying a very big price.” pic.twitter.com/zaMx9224PC

— Censored Men (@CensoredMen) July 19, 2024