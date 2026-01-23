Trump: NATO duhet të “testohet” për emigracionin e paligjshëm në kufirin jugor të SHBA-së

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka argumentuar se NATO duhet të “testohet” në përgjigje të emigracionit të paligjshëm në kufirin jugor të vendit, duke u thirrur në Nenin 5 të parimit të mbrojtjes kolektive të aleancës, transmeton Anadolu.
“Ndoshta duhet ta kishim vënë NATO-n në provë: Të kishim thirrur Nenin 5 dhe ta kishim detyruar NATO-n të vinte këtu dhe të mbronte kufirin tonë jugor nga pushtimet e mëtejshme të emigrantëve të paligjshëm, duke liruar kështu një numër të madh agjentësh të Patrullës Kufitare për detyra të tjera”, tha Trump të enjten në platformën e tij Truth Social.
Komentet e tij erdhën pasi ai shprehu kritika se NATO nuk mbështet plotësisht SHBA-në, pas vërejtjeve të udhëheqësve të BE-së në Forumin Ekonomik Botëror (WEF) në Davos të Zvicrës, të cilët kritikuan përpjekjen e Washingtonit për të blerë Grenlandën.
“Problemi me NATO-n është se ne do të ishim aty për ta 100 për qind, por nuk jam i sigurt nëse ata do të ishin aty për ne”, komentoi Trump të mërkurën.
Megjithatë, pasi mori pjesë në takimin e 56-të vjetor të WEF në Davos, Trump ofroi një vlerësim më optimist ndërsa kthehej nga Zvicra në Washington.
“Ishte një kohë e jashtëzakonshme në Davos. Struktura e Grenlandës po punohet dhe do të jetë e mrekullueshme për SHBA-në, dhe Bordi i Paqes është diçka që Bota nuk e ka parë kurrë më parë – Shumë e veçantë”, tha ai në Truth Social gjatë kthimit në Washington.