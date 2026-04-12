Trump paralajmëron bllokadë detare ndaj Iranit pas dështimit të bisedimeve

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se SHBA-ja do të vendosë bllokadë ndaj “çdo anijeje që përpiqet të hyjë ose të dalë nga Ngushtica e Hormuzit”, pasi bisedimet e së shtunës me Iranin në kryeqytetin pakistanez Islamabad nuk arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

“Bllokada do të fillojë së shpejti. Edhe vende të tjera do të përfshihen në këtë bllokadë. Iranit nuk do t’i lejohet të përfitojë nga ky akt i paligjshëm shantazhi”, tha Trump në platformën e tij Truth Social. Që nga shpërthimi i luftës, Irani ka kufizuar lëvizjen e anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kyç tranziti për dërgesat e naftës dhe gazit.

Presidenti amerikan tha gjithashtu se ka urdhëruar Marinën e SHBA-së të “kërkojë dhe ndalojë çdo anije në ujërat ndërkombëtare që ka paguar tarifë ndaj Iranit”.

Gjatë bisedimeve që u zhvilluan në Islamabad, Trump pretendoi se Irani refuzoi të heqë dorë nga “ambiciet bërthamore”, duke shtuar se është “informuar plotësisht” për negociatat nga nënpresidenti i SHBA-së JD Vance, i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe dhëndri i tij dhe këshilltari Jared Kushner.

“Në shumë mënyra, pikat për të cilat u ra dakord janë më të mira sesa të vazhdojmë operacionet tona ushtarake deri në fund, por të gjitha këto pika nuk kanë rëndësi krahasuar me lejimin e fuqisë bërthamore të jetë në duart e njerëzve kaq të paqëndrueshëm, të vështirë dhe të paparashikueshëm”, tha ai.

Trump tha gjithashtu se do të fillojnë përpjekjet për pastrimin e minave në Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar se “çdo iranian që qëllon ndaj nesh ose ndaj anijeve paqësore do të shkatërrohet”.

“Flota e tyre detare është zhdukur, forca e tyre ajrore është zhdukur, sistemet e tyre kundërajrore dhe radarët janë të padobishëm, Khomeini dhe shumica e ‘liderëve’ të tyre janë të vdekur, të gjitha për shkak të ambicies së tyre bërthamore”, tha ai.

“Ata duan para dhe, më e rëndësishmja, duan armë bërthamore. Gjithashtu, në momentin e duhur, ne jemi plotësisht të gatshëm dhe ushtria jonë do të përfundojë atë pak që ka mbetur nga Irani”, shtoi ai.

